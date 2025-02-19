阿Ben無預警動手術「病榻照曝光」！急診查出隱疾 認了：取出膽囊

記者潘慧中／綜合報導

阿Ben（白吉勝）儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。沒想到，他19日無預警在社群網站透露已低調完成取膽囊的手術，病榻照曝光後，讓大批粉絲都相當心疼。

▲阿Ben有膽囊結石的問題。（圖／翻攝自Instagram／benpai802）



阿Ben透露從上週開始，腹部就有隱隱作痛的感覺，連忙就醫掛急診發現還是老毛病，「又是膽囊結石的原因。」當天打針拿藥後，他就先回家休息，等待醫院通知開刀時間。

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▲阿Ben曝光病榻照。（圖／翻攝自Instagram／benpai802）



18日前往醫院報到後，阿Ben便準備進手術房取出膽囊。值得慶幸的是，過程一切順利，「肚皮也留下達文西的印記。」除了感謝醫護人員，他也很謝謝老婆在身旁的照顧，更欣慰孩子們都有照顧好自己。

▲▼阿Ben低調完成手術。（圖／翻攝自Instagram／benpai802）



阿Ben IG全文：

上週就感受到隱隱作痛了⋯於是就飆來秀傳急診

果不其然又是膽囊結石的原因⋯打了針拿了藥

就先回家休息⋯等醫院通知開刀取膽的時間

昨天回來秀傳報到 準備進手術房取膽囊

感謝主從我一路上滑手機到手術等待房

一直對我的心說話讓我感受有祢同在

‭‭哥林多前書‬ ‭13‬:‭4‬-‭8

「愛是恆久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒；愛是不自誇，不張狂， 不做害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡， 不喜歡不義，只喜歡真理； 凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。 愛是永不止息。」

手術順利 肚皮也留下達文西的印記

辛苦婆婆在我身旁照顧我聯絡事宜

謝謝貼心的孩子們自己照顧自己

感謝林醫師和辛苦醫護人員

Danny Huang