莎賓娜卡本特爆紅不止〈Espresso〉　從迪士尼童星到葛萊美霸主的進擊之路

文／妞新聞

莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter），這位25歲的美國甜姐兒，今年在葛萊美大放異彩，憑藉專輯《Short N' Sweet》和熱門單曲〈Espresso〉與〈Please Please Please〉奪下多項大獎，正式站穩流行樂壇的頂尖位置。從迪士尼童星到全球巨星，莎賓娜的成長故事不僅是一場音樂之旅，更是充滿戲劇性和個人魅力的冒險。

從迪士尼童星到流行巨星：10年的爆紅之路

莎賓娜卡本特的演藝生涯早在她10歲時就開始，當時她在YouTube上發布翻唱影片，父親甚至在家中為她建了小錄音室支持夢想。2014年，她憑藉《女孩遇見世界》（Girl Meets World）在迪士尼頻道嶄露頭角，同年簽約Hollywood Records，開啟音樂事業。

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她的首張專輯《Eyes Wide Open》（2015）展現了青澀的流行風格，而後續的《EVOlution》（2016）和《emails i can't send》（2022）則逐漸成熟，特別是《emails i can't send》憑藉《Feather》和《Nonsense》成功登上多個國際音樂榜單，成為她事業的轉捩點。

〈Espresso〉與〈Please Please Please〉

全球上癮的洗腦神曲

2024年，莎賓娜推出了爆紅單曲〈Espresso〉，這首歌旋律洗腦、歌詞幽默，迅速席捲全球排行榜，成為無法忽視的夏日國歌。雖然歌詞「That's that me, espresso」被部分人質疑語法不正確，但莎賓娜親自解釋：「這就是感覺對的詞彙，與前一句押韻。」這種大膽又不失趣味的創作態度，正是她吸引粉絲的關鍵。

隨後，她又以〈Please Please Please〉延續熱度，邀請知名演員Barry Keoghan擔任MV主角，呈現幽默又帶點黑色喜劇的戀愛故事。兩首歌不僅展示了莎賓娜的音樂才華，更強化了她在流行文化中的標誌性地位。

《Short N' Sweet》：短小精幹卻直擊人心的專輯

《Short N' Sweet》是莎賓娜的第六張專輯，僅36分鐘卻充滿驚喜。專輯融合了流行、搖滾、R&B等多種風格，展現她多變的音樂面貌。評論家讚譽此專輯為她成為流行超級巨星的里程碑，Pitchfork更給予8.0的高分，稱其為「狡黠又無情的傑作」。

▲莎賓娜卡本特（圖／翻攝自IG@sabrinacarpenter）



其中〈Dumb & Poetic〉和〈Slim Pickins〉以辛辣諷刺的歌詞脫穎而出，幽默地描繪渣男形象，讓人忍不住會心一笑。莎賓娜擅長將個人經歷轉化為引人共鳴的作品，讓聽眾在輕鬆旋律中感受到深層情感。

你該知道的莎賓娜魅力冷知識

與Taylor Swift的閨蜜情： 莎賓娜曾是泰勒絲《Eras Tour》的暖場嘉賓，兩人更成為摯友，泰勒絲甚至稱她為「最有趣的靈魂」。

幽默感爆棚： 她在《Nonsense》每場演出都即興創作新歌詞，粉絲們最期待的就是她腦洞大開的現場發揮！

時尚ICON： 身高只有151公分，卻無損她的超強時尚氣場，與Versace合作的螢光格子裙甚至被超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）大讚！

莎賓娜的音樂不僅僅是旋律，更是關於成長、自我探索與幽默反思的冒險故事。從〈Espresso〉的俏皮可愛到〈Please Please Please〉的戲劇張力，她證明自己不只是甜姐兒，更是擁有豐富層次的全方位藝術家。

隨著《Short N' Sweet》世界巡迴的展開，莎賓娜卡本特將繼續用她的才華和魅力席捲全球舞台，帶來更多意想不到的驚喜。不論你是初次認識她的新粉，還是陪她一路走來的鐵粉，都能在她的音樂裡找到屬於自己的共鳴。

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