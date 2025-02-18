ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

父心痛揭金賽綸「遭連續爆料」壓力龐大！　YTR悄下架影片引眾怒

記者張筱涵／綜合報導

韓國演藝人自殺預防協會會長權英贊（音譯）17日透露，已故演員金賽綸生前因 YouTuber A某連續發布的爆料影片，承受了極大的心理壓力，家屬對此深感痛心，並考慮採取法律行動。

外送稿用　▲▼金賽綸。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

▲金賽綸16日離世，得年24歲。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

據權英贊表示，YouTuber A某今年1月針對金賽綸在社群平台上發布的婚紗概念照片，製作了一支標題為「金賽綸又自行刪文……婚訊後消失？親自聯繫後發現……」的影片，影片中質疑金賽綸的動機，甚至認為她的反省誠意不足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，A某先前也曾發布影片，稱收到消息指金賽綸因經濟困難在咖啡廳打工，並以此為題進行討論。對此，權英贊嚴厲批評：「這類行為是嚴重侵犯隱私，並進一步加重了金賽綸的心理負擔。任何人都可能犯錯，而金賽綸已接受處罰，並選擇透過打工維持生計，但她仍遭受外界質疑與攻擊，這無疑加劇了她的心理壓力。」

目前，YouTuber A某已將所有與金賽綸相關的影片下架或設為不公開，但此舉仍引發網友強烈批評，認為其行為已造成無法挽回的後果。權英贊表示，他已著手整理相關資料，並與家屬商討後續法律應對措施：「家屬表示會在處理完喪事後與我們聯繫，以商討是否對該YouTuber提出法律控訴，我們將免費提供法律支援，協助家屬討回公道。」

權英贊進一步呼籲社會關注演藝人心理壓力問題：「這起事件讓我們重新省思公眾人物所面臨的心理壓力，應該給予他們更多理解與支持，而非讓惡意內容肆虐，進一步摧毀個人生活。應儘快建立相關法規，防止惡意內容對個人造成不可挽回的傷害。」

據警方調查，金賽綸於16日下午4時54分（南韓時間）被發現在首爾市城東區聖水洞的家中離世，一位原訂與她見面的友人無法聯繫上她，前往住處後發現她已無生命跡象，隨即報警。警方表示，未發現外部入侵痕跡或其他犯罪嫌疑。金賽綸的靈堂設於首爾峨山醫院，出殯儀式將於19日上午6時20分（南韓時間）舉行。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►15年《大叔》緣分！元斌「表情悲痛」現身殯儀館　痛別金賽綸

►陽光正向植人心！李荷妮稅務遭查「補繳韓幣60億元」　網：幻滅

►金賽綸酒駕遭連罵2年！為生計改名仍被開除　友心痛：長期看精神科

►《大叔》欠她一份恩情！導演曝15年前點滴：願大家記得金賽綸的笑容

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

王世堅車禍畫面曝！　等完右轉車直行...路邊車突起步釀禍

推薦閱讀

八點檔女星販毒詐財遭判14年　洪曉玲假釋出獄…率黑衣人討債

八點檔女星販毒詐財遭判14年　洪曉玲假釋出獄…率黑衣人討債

侯怡君「暴打小三」近1分鐘！劉至翰PO片「女藝人現場互毆」還原現場

侯怡君「暴打小三」近1分鐘！劉至翰PO片「女藝人現場互毆」還原現場

阿Ben一家定居台中！　徐小可「新店130坪8層豪宅」低價售出

阿Ben一家定居台中！　徐小可「新店130坪8層豪宅」低價售出

快訊／事情大條了！王大陸逃兵役被捕　經紀人「反常舉動」曝光

快訊／事情大條了！王大陸逃兵役被捕　經紀人「反常舉動」曝光

侯怡君遭疑太入戲深夜發聲！　認「情緒到頂端」還原對戲楚宣過程

侯怡君遭疑太入戲深夜發聲！　認「情緒到頂端」還原對戲楚宣過程

男偶像「戴女用假髮約會」畫面流出！　網美一次爆2男星海王行為

男偶像「戴女用假髮約會」畫面流出！　網美一次爆2男星海王行為

鋼琴女神「胸前鈕扣繃開」躺跑車解放事業線！　S身形全看光

鋼琴女神「胸前鈕扣繃開」躺跑車解放事業線！　S身形全看光

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」　自打臉：有什麼好躲

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」　自打臉：有什麼好躲

周揚青回應戀情「揭男方身份」　補曬情人節照：確實有位男嘉賓

周揚青回應戀情「揭男方身份」　補曬情人節照：確實有位男嘉賓

2NE1朴春三度示愛李敏鎬惹火粉絲！　被要求「退出團體活動」

2NE1朴春三度示愛李敏鎬惹火粉絲！　被要求「退出團體活動」

「全聯先生」神隱2年多回歸了！　無預警公開新身份...近況曝光

「全聯先生」神隱2年多回歸了！　無預警公開新身份...近況曝光

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

八點檔女星販毒詐財遭判14年　洪曉玲假釋出獄…率黑衣人討債

侯怡君「暴打小三」近1分鐘！劉至翰PO片「女藝人現場互毆」還原現場

阿Ben一家定居台中！　徐小可「新店130坪8層豪宅」低價售出

快訊／事情大條了！王大陸逃兵役被捕　經紀人「反常舉動」曝光

侯怡君遭疑太入戲深夜發聲！　認「情緒到頂端」還原對戲楚宣過程

男偶像「戴女用假髮約會」畫面流出！　網美一次爆2男星海王行為

鋼琴女神「胸前鈕扣繃開」躺跑車解放事業線！　S身形全看光

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」　自打臉：有什麼好躲

周揚青回應戀情「揭男方身份」　補曬情人節照：確實有位男嘉賓

2NE1朴春三度示愛李敏鎬惹火粉絲！　被要求「退出團體活動」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金賽綸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍
  2. 王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」　自打臉：有什麼好躲
  3. 快訊／事情大條了！王大陸逃兵役被捕　經紀人「反常舉動」曝光
  4. 陸劇《難哄》今日開播！　海外上線對打2台劇…導演瞿友寧PO長文
  5. 綠茶遭控詐騙50萬開店「拖欠員工薪水」！　經紀人發聲回應了
  6. 父心痛揭金賽綸「遭連續爆料」壓力龐大！　YTR悄下架影片引眾怒
  7. 丹妮婊姐美籍夫染流感「腎臟指數超糟」！反覆發燒　醫警告：恐腎衰竭
  8. 離婚章子怡1年半！汪峰「小19歲網紅女友」爆懷孕…甜蜜看演唱會
  9. 《大叔》欠她一份恩情！導演曝15年前點滴：願大家記得金賽綸的笑容
  10. 阿Ben一家定居台中！　徐小可「新店130坪8層豪宅」低價售出

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366