父心痛揭金賽綸「遭連續爆料」壓力龐大！　YTR悄下架影片引眾怒

記者張筱涵／綜合報導

韓國演藝人自殺預防協會會長權英贊（音譯）17日透露，已故演員金賽綸生前因 YouTuber A某連續發布的爆料影片，承受了極大的心理壓力，家屬對此深感痛心，並考慮採取法律行動。

▲金賽綸16日離世，得年24歲。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）



據權英贊表示，YouTuber A某今年1月針對金賽綸在社群平台上發布的婚紗概念照片，製作了一支標題為「金賽綸又自行刪文……婚訊後消失？親自聯繫後發現……」的影片，影片中質疑金賽綸的動機，甚至認為她的反省誠意不足。

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此外，A某先前也曾發布影片，稱收到消息指金賽綸因經濟困難在咖啡廳打工，並以此為題進行討論。對此，權英贊嚴厲批評：「這類行為是嚴重侵犯隱私，並進一步加重了金賽綸的心理負擔。任何人都可能犯錯，而金賽綸已接受處罰，並選擇透過打工維持生計，但她仍遭受外界質疑與攻擊，這無疑加劇了她的心理壓力。」

目前，YouTuber A某已將所有與金賽綸相關的影片下架或設為不公開，但此舉仍引發網友強烈批評，認為其行為已造成無法挽回的後果。權英贊表示，他已著手整理相關資料，並與家屬商討後續法律應對措施：「家屬表示會在處理完喪事後與我們聯繫，以商討是否對該YouTuber提出法律控訴，我們將免費提供法律支援，協助家屬討回公道。」

權英贊進一步呼籲社會關注演藝人心理壓力問題：「這起事件讓我們重新省思公眾人物所面臨的心理壓力，應該給予他們更多理解與支持，而非讓惡意內容肆虐，進一步摧毀個人生活。應儘快建立相關法規，防止惡意內容對個人造成不可挽回的傷害。」

據警方調查，金賽綸於16日下午4時54分（南韓時間）被發現在首爾市城東區聖水洞的家中離世，一位原訂與她見面的友人無法聯繫上她，前往住處後發現她已無生命跡象，隨即報警。警方表示，未發現外部入侵痕跡或其他犯罪嫌疑。金賽綸的靈堂設於首爾峨山醫院，出殯儀式將於19日上午6時20分（南韓時間）舉行。

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