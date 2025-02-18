《大叔》欠她一份恩情！導演曝15年前點滴：願大家記得金賽綸的笑容

記者張筱涵／綜合報導

韓星金賽綸於16日被發現於家中離世，得年24歲。曾執導電影《大叔》的導演李政秉17日受訪，哀悼這位曾在電影中展現卓越演技的演員：「《大叔》這部作品欠她一份恩情，因為她的情感演技支撐了整部電影。」同時，他也希望大眾記住她燦爛的笑容，而非她人生最後的遺憾。

▲金賽綸驟逝，得年24歲。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）



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▲15年前由導演李政秉（左）執導《大叔》，主演為金賽綸（中）和元斌（右）。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



李政秉於2006年憑電影《熱血男兒》踏入影壇，並於2010年執導《大叔》，當時年僅10歲的金賽綸在片中飾演素美，與元斌搭檔，展現超齡演技，讓她一舉成名，被譽為「天才童星」。《大叔》雖為限制級電影，仍吸引超過628萬名觀眾進場觀賞，成為韓國影壇經典之作。

談及當年與金賽綸的合作，李政秉透過韓媒《OSEN》訪問表示：「大家稱她為天才童星，但在我看來，她並非天才，而是對情感極為敏感的孩子。」他解釋道：「一般童星的演技多半是模仿、誇張化，或透過過度美化自己來表現情感，但金賽綸不同，當我告訴她角色的情境與心境，她能夠自然地理解，讓我彷彿在與一位21歲的演員對話。」

▲導演李政秉被年僅10歲的金賽綸演技驚艷，感嘆就像在跟成人對戲一樣。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



李政秉強調：「這種情感並非訓練能夠培養出來的，而是源自她與生俱來的感受力，她對人的理解能力極高，因此在《大叔》中的表現完全來自她本身的敏銳觸覺。」他直言：「雖然她當時只有10歲，但她的演技讓我有種在和成年人對戲的感覺。」

李政秉感性地表示：「雖然她還是個孩子，但她卻像個大人一樣，能理解並表現出深層的情感，對於導演而言，她的演技給予了極大的幫助，可以說，《大叔》這部電影，欠她一份恩情。」

▲金賽綸在《大叔》中的演技叫觀眾印象深刻。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



金賽綸的離世讓李政秉心情格外沉重：「她比我年輕許多，正值該活躍的年紀，這件事發生在她身上，讓人感到無比遺憾，她就像我的女兒一樣。」對於大眾評論，他也表達了自己的心聲：「她曾因過去的爭議受到批評，但我希望她不只被記住這一面，而是仍能被想起她過去在電影中的燦爛的模樣。」他語重心長地表示：「希望她被記住的，不是最終的遺憾，而是那個熱愛演戲、充滿笑容的女孩。」

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