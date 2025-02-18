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歷時3年…蘇打綠復刻計畫正式結束！　重見10年老友太感人

記者蔡琛儀／台北報導

蘇打綠《冬 未了（蘇打綠版）》將於2月18日發行，〈下雨的夜晚（蘇打綠版）〉MV讓蘇打綠坦言看完後百感交集，感慨這支影像作品就像是對整個復刻計畫的「告別情書」，阿龔也在拍攝當下數度淚崩，團員們重回柏林沿著回憶軌跡靜靜地放下花束，向過去的自己致意、道謝也道別，正式為這段復刻旅程畫下句點。

▲▼蘇打綠〈下雨的夜晚（蘇打綠版）〉 。（圖／蘇打綠有限公司提供）

▲蘇打綠〈下雨的夜晚（蘇打綠版）〉MV回到東柏林取景 。（圖／蘇打綠有限公司提供）

為了MV，蘇打綠踏進位於東柏林的 Nalepa Funkhaus音樂廳，這裡曾是十年前他們與德國指揮Bernd Ruf及GermanPops Orchestra交響樂團現場錄製《冬 未了》的場地。一踏入熟悉的空間回憶瞬間湧現，青峰感嘆：「十年真的好久，真的沒想到這輩子會再來這裡！」馨儀則難以置信地說道：「沒想到我們還能把同樣的一群人找回來合作！」小威也不禁惆悵表示：「有種人去樓空的感覺。」

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而指揮Bernd Ruf和首席Matthias十年前便與蘇打綠並肩合作，如今再度現身，「十年前，我和六位優秀的音樂家相識，沒想到如今我們能再次相遇。沒有比這更棒的事了。」 Bernd說道，甚至忍不住再次驚訝：「我不敢相信他們之前真的休息了三年。」當兩人得知蘇打綠將於4月26日在柏林舉行 「二十年一刻」巡演，立刻記下日期，並興奮地表示：「我們一定會請假，排除萬難都要到場支持！」

▲▼蘇打綠〈下雨的夜晚（蘇打綠版）〉 。（圖／蘇打綠有限公司提供）

▲蘇打綠和指揮Bernd Ruf和首席Matthias相見歡。（圖／蘇打綠有限公司提供）

這段復刻旅程不僅是對過去的致意，更承載著新生的決心，蘇打綠以挑戰最高錄音品質的態度，嚴陣以待復刻計畫的最後一塊拼圖，雖然團隊未變，《冬 未了（蘇打綠版）》的音樂性卻全面重寫。而「二十年一刻」巡迴演唱會也將於本週末在台北小巨蛋登場，目前團員們正密集投入彩排，並表示 ：「終於來到復刻完成這一刻，迫不及待在舞台上盡情釋放！」

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