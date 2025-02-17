打敗《懼裂》黛咪摩爾！25歲女星「演性工作者」奪英國奧斯卡影后

記者黃庠棻／台北報導

有「英國奧斯卡」之稱的第78屆英國電影學院獎British Academy Film Award今（17）早舉行頒獎典禮，得獎名單出爐，最佳女主角獎項由在喜劇片《艾諾拉》中飾演性工作者的25歲女星麥琪麥迪遜Mikey Madison獲得。

▲《艾諾拉》麥琪麥迪遜英國奧斯卡封后。（圖／翻攝自Instagram）

麥琪麥迪遜將女主角在工作上展現的性感火辣、在感情中的敢愛敢恨、以及面對現實的堅強與脆弱展現得淋漓盡致，以複雜多變又真實動人的演技脫穎而出，更被視為奧斯卡影后熱門人選《懼裂》黛咪摩爾Demi Moore的強勁對手。

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對此，麥琪麥迪遜上台領獎時，特別感謝支持她演戲的母親以及在片中詮釋性工作者，她說「我想感謝我的母親，是她開車載我去參加上百場試鏡、幫我錄試鏡影片、還陪我練習台詞，她是我最愛的對戲夥伴，我愛你，媽咪。我也想向性工作者們致意，我想說，我關注並理解你們，你們值得被尊重並享有人性尊嚴。我一直都會是你們的朋友和盟友，也希望大家能一起支持你們。」

▲《艾諾拉》麥琪麥迪遜英國奧斯卡封后。（圖／翻攝自Instagram）



美國獨立製片名導西恩貝克Sean Baker擅長描繪社會底層小人物的故事，這次推出的新作《艾諾拉》以一位紐約脫衣舞孃為主角，而麥琪麥迪遜為了忠實呈現性工作者的樣貌，時常跑到脫衣舞俱樂部熟悉環境，她說「像是她們在置物間都在聊什麼，午休的時候帶什麼樣的食物當中餐，這些每天工作的日常細節，都對我進入角色很有幫助。」

也因為這些細膩的觀察與準備，讓麥琪麥迪遜在拍攝時能夠深入角色，甚至即興發揮，展現超強臨場反應。麥琪麥迪遜透露「有一場戲完全是即興拍攝，劇組在一間真實營業的俱樂部取景，四周充滿舞者與顧客，音樂震耳欲聾，我戴著無線麥克風，隨意跟人交談聊天，攝影機則近距離跟拍。」這樣的拍攝方式，也讓畫面充滿隨性與真實感，讓觀眾彷彿置身其中。

▲《艾諾拉》麥琪麥迪遜英國奧斯卡封后。（圖／翻攝自Instagram）

《艾諾拉》不只在坎城影展獲得最高榮譽金棕櫚獎，更在獎季上連獲美國導演工會、美國製片工會、美國編劇工會及廣播影評人協會最佳影片等重要獎項，勢如破竹，也成為目前奧斯卡最佳影片呼聲最高的電影。



此外，《艾諾拉》故事描述一名年輕性工作者艾諾拉，因工作認識了來自俄羅斯的富二代並衝動嫁給了他，獲得麻雀變鳳凰的機會。但當這個消息傳到富豪父母耳裡時，她的童話故事將遭受重重阻礙，想一睹麥琪麥迪遜的精采演出，《艾諾拉》3月5日即將飆速上架CATCHPLAY+。