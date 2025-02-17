臨時演員心酸搬上大銀幕！導演花7年拍片…她被問「現在快樂嗎」

記者黃庠棻／台北報導

新銳導演伍心瑜首部紀錄長片《臨演人生》昨（16）日回到家鄉高雄舉辦首映會，與片中同為高雄人的被攝者孟婕一同返鄉出席活動，導演有感分享「大家帶著滿滿的祝福來看我的作品，就如同一場我的婚禮，想用這部片告訴高雄的大家，我在紀錄片這條路上的努力，說出一個感動大家的故事。」





▲《臨演人生》舉辦高雄首映會。（圖／牽猴子提供）

而被攝者孟婕則感受到「少小離家老大回」的心境，直呼「高雄變得既陌生又熟悉，熟悉的是家人依舊充滿愛與支持，陌生的是城市變得更繁榮了，但唯一不變的還是高雄的熱！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《臨演人生》舉辦高雄首映會。（圖／牽猴子提供）



《臨演人生》不僅記錄了臨時演員的努力與掙扎，也讓孟婕的家人第一次在大銀幕上，真正看見她在外打拚的模樣與心路歷程。從最初的不理解、不支持，到如今的全力相挺，這份轉變讓她深受感動「我爸平常話不多，但曾問我：『妳現在真的很快樂嗎？』得到肯定的答案後，他開始默默關注我的動態與作品。我媽則像是我的翻版，雖然擔心，卻也理解，總是叮囑我要讓家人知道自己的狀況。」家人們在觀影後感慨地說「感動是因為看見她的努力，撼動則來自於她的堅定與成長。」

▲《臨演人生》舉辦高雄首映會。（圖／牽猴子提供）



導演伍心瑜表示，最初不理解為何極可能徒勞無功的臨時演員，仍吸引許多人義無反顧地投入其中。然而隨著深入了解，她發現驅使他們前行的是對表演的熱愛與渴望，這份執著往往伴隨現實壓力和家人的擔憂，而她自己也深有同感。

▲《臨演人生》舉辦高雄首映會。（圖／牽猴子提供）



「當我花七年紀錄這部作品時，家人曾不解，甚至懷疑『這樣的題材，真的會有人想看嗎？』」伍心瑜回憶，憂心忡忡的父親雖然不懂拍片，卻仍力挺「需要多少人來捧場？我來找！」。而母親則說「當初她選擇這條路，我們知道會辛苦，雖然擔心但也明白無法阻擋。現在終於有作品上映，作為媽媽，只能祝福她一切順利。」

▲《臨演人生》舉辦高雄首映會。（圖／牽猴子提供）



紀錄片《臨演人生》由伍心瑜導演費時七年完成，本片記錄當代三位不同背景的臨時演員，對照出台灣與中國兩地之間近年來影視產業的消漲。導演以平行的視角，紀錄著鏡頭背後默默奮鬥的臨時演員們，讓這群在影視產業裡的無名英雄站上聚光燈，捕捉他們在不被看見的一面，也希望觀眾能將目光放置於鏡頭之外，關於臨演們的真實人生。《臨演人生》將於2月28日感動上映。

▲《臨演人生》舉辦高雄首映會。（圖／牽猴子提供）