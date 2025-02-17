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黃瑄遠距離婚姻不忍了？　驚傳「斬5年新加坡尪」原因曝光

圖文／鏡週刊

八點檔女星黃瑄2017年和新加坡籍圈外人馬卡龍先生結婚，並育有1子，日前她八點檔《天道》殺青後到新加坡探望兒子，讓人意外她似乎獨自下榻旅館，甚至膠囊旅館，並未一家三口同框，對照近2年她避談婚姻狀況，似乎關係已生變，記者詢問她本人，她低調坦言「嗯，分開一陣子了」。

【獨家】黃瑄類單親不忍了　斬5年跨國婚

▲黃瑄在臉書時常分享生活，怎麼看都是單身女郎。（圖／翻攝自臉書／鏡週刊）

黃瑄和馬卡龍先生當初婚後仍保持兩地分隔的遠距離婚姻，剛開始她被問到維持婚姻狀況時，也頗樂於分享，小孩從出生後，因為拍戲工作不定時，都是她和媽媽輪流照顧，只是類單親的生活難免爭吵，她曾說兩人常會因為小孩問題吵架， 她曾說，「我工作時間不穩定，我拍完戲回家還要陪小孩，六日也要陪小孩，有時候都不能休息，一個情緒上來我就會不開心，就會打電話吵架，我會罵他一頓，有時候他也會回嘴，『你脾氣壞什麼，不要抓我來罵』，後來弄到兩人都很累，我會封鎖他十幾個小時，就是讓兩人冷靜」。

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【獨家】黃瑄類單親不忍了　斬5年跨國婚

▲黃瑄八點檔《天道》殺青後到新加坡卻獨自住飯店。（圖／翻攝自臉書／鏡週刊）

黃瑄說，「我的感受是沒有人可以分擔，除了體力上負荷還有精神上，一些重要決定都是自己處理，例如我兒子有輕度聽損，包括他做檢查、配戴助聽器，上口語矯正課程等，詢問他意見，都是『妳決定就好』。而且我封鎖他是因為他會1個小時打十幾通電話來，要講到他吵贏為止」。

【獨家】黃瑄類單親不忍了　斬5年跨國婚

▲黃瑄每個月都到新加坡看小孩。（圖／翻攝自臉書／鏡週刊）

尤其結婚後沒多久又碰上疫情，彼此的生活更是越來越遠，從黃瑄的臉書看來，小孩會在寒暑假台灣新加坡兩地跑，但卻從未看到黃瑄和另一半有任何全家福照，實在不尋常，尤其農曆年她專程飛到新加坡，卻是單獨入住旅館，明顯感覺出婚姻關係可能名存實亡。

【獨家】黃瑄類單親不忍了　斬5年跨國婚

▲黃瑄到新加坡探望兒子卻住膠囊旅館。（圖／翻攝自限動／鏡週刊）

據悉兩人爭吵頻繁，就連離婚與否也考慮許久，主要仍是顧忌孩子感受，加上自己也沒有做好心理準備，因此沒有主動讓外界知悉細節。

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