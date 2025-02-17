唱紅《咒術迴戰》神曲！木谷竜也亞巡5月登台　開放3天登記抽選

文／妞新聞

日本暗黑系搖滾才子Tatsuya Kitani（キタニタツヤ、木谷竜也）宣布要來台北開唱！首次亞洲巡演「Tatsuya Kitani Asia Tour 2025」，不光插旗香港、台北、曼谷、首爾等四大城市，台北場更確定於5月3日在Legacy TERA隆重登場！

▲木谷竜也首次亞洲巡演，台北場5月開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART，下同）



Tatsuya Kitani畢業於東京大學文學系，主修思想文學，可說是位真正的文藝青年。在他的音樂創作中總能感受到他對文學及美學的深厚熱愛，歌詞也時常探討「生死無常」與「醜惡地掙扎求生」，展現出獨特的黑暗色彩。

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2014年開始接觸VOCALOID的他，以「こんにちは谷田さん（你好谷田先生）」名義在網路上發表作品，形塑出自己「不受限」的音樂風格。2017年，他更以作曲家的身份為多個知名歌手與團體供曲。同時，他還身兼樂團「sajou no hana」及「Yorushika」的貝斯手。活躍多個領域，才華洋溢。

隨著人氣動畫《咒術迴戰》第二季的「懷玉・玉折篇」開播，片頭曲〈青之居所〉不只在世界各地掀起狂熱，也讓Tatsuya Kitani爆紅登上日本NHK的紅白歌合戰。隔年，他再與中島健人共組神秘音樂團體「GEMN」，為現象級動畫《【我推的孩子】》第二季獻唱主題曲〈Fatal〉，人氣再創巔峰。

繼去年受邀來台參加金音獎引發樂迷搶票朝聖，今年Tatsuya Kitani除將參與海外音樂祭，也宣布要於5月舉辦首次台北專場演唱會。本次演唱會票價為NT$2800元，採實名抽選制，於2025年2月17日下午1點在Ticket Plus遠大售票系統開放登記，並於2月21日公布抽選結果。若有剩餘票券，將於3月5日中午12點進行一般販售。

Tatsuya Kitani Asia Tour 2025

日期：2025年5月3日（六）

時間：17：30開場／18：30開演

地點：Legacy TERA（台北市南港區市民大道八段99號）

票價：全站席NT$2,800／身心障礙者席NT$1,400

登記抽選：2025年2月17日（一）13：00～2025年2月19日（三）13：00

一般販售：2025年3月5日（三）12：00

*視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。

主辦單位：大鴻藝術BIG ART / 大福音樂HAPPY MUSIC

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