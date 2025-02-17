ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄧倫復出露臉了！大陸開新帳號被認證「演員」…曾6小時內遭全封殺

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星鄧倫近期不斷傳出復出消息，繼拍攝時尚雜誌但是沒露臉之後，又被發現開設新的個人社群帳號。他2022年3月因涉及偷逃稅款，被追繳罰款嫌偷逃稅款1.06億人民幣（約4.6億台幣），且大陸社群全數遭封禁，相隔3年後首度重開新帳號。

▲▼鄧倫露臉了，大陸社群開新帳號。（圖／翻攝自微博）

▲鄧倫IG露臉了，大陸社群開新帳號。（圖／翻攝自微博）

鄧倫在大陸短影片平台開設新帳號，該帳號被認證黃V，且註明是「演員」，自介強調畢業於上海戲劇學院。他元宵節（12）上傳一張湯圓照，並寫下祝福「元宵節快樂」，近日則沒有再更新。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鄧倫露臉了，大陸社群開新帳號。（圖／翻攝自微博）

▲鄧倫短影音平台開設新帳號，上傳湯圓照。（圖／翻攝自微博）

而鄧倫遭封殺速度當年震驚各界。他2022年3月15日被稅務機關通報逃稅後，曾發表公開道歉信表示「願意承擔一切責任，一如既往積極努力工作」，不料當天個人微博、工作室微博全數遭封禁，前後不到6小時，失去公眾人物發聲最大舞台，所有代言解除，堪稱是近年「消失」速度最快的明星。他近年演藝工作全數消滅，與友人經營的火鍋店，仍是粉絲朝聖之地。

▲▼鄧倫被稅務機關通報逃稅，發表道歉信後，所有社群帳號全數遭封禁，前後不到6小時。（圖／翻攝自微博）

▲鄧倫被稅務機關通報逃稅，發表道歉信後，所有社群帳號全數遭封禁，前後不到6小時。（圖／翻攝自微博）

如今鄧倫繼拍攝雜誌後，又在大陸社群網站開設新帳號，強調自己的「演員」身分，引發外界好奇。目前該帳號追蹤人數超過60萬粉絲，同時他在IG帳號分享露臉帥照，現年32歲的他仍保持男神外型。

▲▼鄧倫露臉了，大陸社群開新帳號。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄧倫露臉了，大陸社群開新帳號。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄧倫露臉了，大陸社群開新帳號。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄧倫露臉了，大陸社群開新帳號。（圖／翻攝自微博）

▲鄧倫IG曬出露臉照。（圖／翻攝自IG）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

演員輕浮態度惹毛章子怡.吳鎮宇　「我一個愛豆...」她氣：不要做人設

推薦閱讀

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！陳屍家中　友人「發現已斷氣」

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！陳屍家中　友人「發現已斷氣」

反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟

反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟

日戀綜高中生情侶離婚了！16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」

日戀綜高中生情侶離婚了！16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」

東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條

東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條

韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的

韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的

金賽綸最後IG動態是「已故好友文彬」　青澀合照惹淚：天上團聚了

金賽綸最後IG動態是「已故好友文彬」　青澀合照惹淚：天上團聚了

金賽綸遺體友人發現「已沒心跳」　警方：考慮家屬心情，不要寫死因

金賽綸遺體友人發現「已沒心跳」　警方：考慮家屬心情，不要寫死因

金賽綸前經紀公司發聲！　沉重回應「對遺憾消息表達深切哀悼」

金賽綸前經紀公司發聲！　沉重回應「對遺憾消息表達深切哀悼」

快訊／金賽綸「才宣告復出」卻突離世！　警方回應了

快訊／金賽綸「才宣告復出」卻突離世！　警方回應了

《五福臨門》「小趙麗穎」僅17歲爆紅！　打敗17強敵拿下角色

《五福臨門》「小趙麗穎」僅17歲爆紅！　打敗17強敵拿下角色

孫生合夥人也出事！KOL界彭于晏遭控劈腿　「對象含女星」他回應了

孫生合夥人也出事！KOL界彭于晏遭控劈腿　「對象含女星」他回應了

4歲網紅「肉包妹」慘摔片挨轟！　年賺天價網質疑：為流量虐童

4歲網紅「肉包妹」慘摔片挨轟！　年賺天價網質疑：為流量虐童

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！陳屍家中　友人「發現已斷氣」

反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟

日戀綜高中生情侶離婚了！16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」

東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條

韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的

金賽綸最後IG動態是「已故好友文彬」　青澀合照惹淚：天上團聚了

金賽綸遺體友人發現「已沒心跳」　警方：考慮家屬心情，不要寫死因

金賽綸前經紀公司發聲！　沉重回應「對遺憾消息表達深切哀悼」

快訊／金賽綸「才宣告復出」卻突離世！　警方回應了

《五福臨門》「小趙麗穎」僅17歲爆紅！　打敗17強敵拿下角色

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鄧倫

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金賽綸酒駕遭連罵2年！為生計改名仍被開除　友心痛：長期看精神科
  2. 鄧倫復出露臉了！大陸開新帳號被認證「演員」…曾6小時內遭全封殺
  3. 唐綺陽運勢／射手「小心太濫情」水瓶感情停滯 牡羊靠一招吸引桃花
  4. 民歌五十圓滿劃下句點　李宗盛、殷正洋都來了
  5. 日戀綜高中生情侶離婚了！16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」
  6. 《五福臨門》「小趙麗穎」僅17歲爆紅！　打敗17強敵拿下角色
  7. 反骨成員傳訊「Joeman出事安慰下」　咪妃傻眼：跟你一點都不熟
  8. 金賽綸前經紀公司發聲！　沉重回應「對遺憾消息表達深切哀悼」
  9. 東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條
  10. 小彤老師對抗胰臟癌「化療12次」近況曝光！　胖了4公斤氣色極佳

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366