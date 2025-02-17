鄧倫復出露臉了！大陸開新帳號被認證「演員」…曾6小時內遭全封殺

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星鄧倫近期不斷傳出復出消息，繼拍攝時尚雜誌但是沒露臉之後，又被發現開設新的個人社群帳號。他2022年3月因涉及偷逃稅款，被追繳罰款嫌偷逃稅款1.06億人民幣（約4.6億台幣），且大陸社群全數遭封禁，相隔3年後首度重開新帳號。

▲鄧倫IG露臉了，大陸社群開新帳號。（圖／翻攝自微博）

鄧倫在大陸短影片平台開設新帳號，該帳號被認證黃V，且註明是「演員」，自介強調畢業於上海戲劇學院。他元宵節（12）上傳一張湯圓照，並寫下祝福「元宵節快樂」，近日則沒有再更新。

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▲鄧倫短影音平台開設新帳號，上傳湯圓照。（圖／翻攝自微博）

而鄧倫遭封殺速度當年震驚各界。他2022年3月15日被稅務機關通報逃稅後，曾發表公開道歉信表示「願意承擔一切責任，一如既往積極努力工作」，不料當天個人微博、工作室微博全數遭封禁，前後不到6小時，失去公眾人物發聲最大舞台，所有代言解除，堪稱是近年「消失」速度最快的明星。他近年演藝工作全數消滅，與友人經營的火鍋店，仍是粉絲朝聖之地。

▲鄧倫被稅務機關通報逃稅，發表道歉信後，所有社群帳號全數遭封禁，前後不到6小時。（圖／翻攝自微博）

如今鄧倫繼拍攝雜誌後，又在大陸社群網站開設新帳號，強調自己的「演員」身分，引發外界好奇。目前該帳號追蹤人數超過60萬粉絲，同時他在IG帳號分享露臉帥照，現年32歲的他仍保持男神外型。

▲鄧倫IG曬出露臉照。（圖／翻攝自IG）