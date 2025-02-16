持修秘密戀愛2年多...爆「已分手3個月」！　認了：對她還是有感覺

記者蔡琛儀／台北報導

持修去年推出專輯《受》，今（16日）舉辦專輯造勢活動，並宣布4月26日將首度登上台北流行音樂中心開唱。感情世界神秘的他，今大方坦言，在去年11月時剛結束一段兩年左右的戀情，對方是圈外人，「我在這段感情裡沒辦法達到我想要的狀態，又不想假裝說我有辦法，我本來覺得我一定會有個完美的愛情，能給出完美的愛，但發現我做不到。」便主動提出分手。

▲持修大方透露才剛分手約3個月。（圖／記者周宸亘攝）

兩人雖是和平分手，但目前他們幾乎沒什麼聯絡，而持修也不想把未來說死，「因為我對她還是很有感覺。」也坦言去年推出的專輯《受》有許多作品都是因為前女友而寫。未來是否仍願意敞開心胸談戀愛？持修說：「我準備好的話隨時OK！ 再下次還是要愛到死。」

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他也爆料，其實在推出第一張專輯時，老闆張惠妹曾要求他不要談戀愛，沒想到後來還是被媒體拍到，他自虧：「後來新聞出來她就知道不能攔我，因為我還是會偷偷來，人的心是沒辦法被約束的！」

▲持修坦言之前曾被老闆張惠妹下「禁愛令」。（圖／記者周宸亘攝）

在感情上不想勉強自己當個完美情人，對於工作，持修也分享，自己之前在工作上也給自己很大的壓力，導致後來漸漸找不到熱情，「後來坦然接受自己就是做不到，就去看自己能做到什麼，讓自己沒那麼嚴格，放輕鬆點，不用事事完美。」