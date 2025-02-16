稱孫生摸臀女是瞎妹遭炎上！　酷炫3度鞠躬道歉：是我縱容他14年

記者田暐瑋／綜合報導

網紅「反骨男孩」成員孫生去年拍攝影片時，涉嫌性騷擾女性遭到起訴，一審被判5個月有期徒刑，得易科罰金15萬元。YouTuber「異色檔案」的DK指責孫生假裝受害者博取同情，連帶抨擊孫生的老闆酷炫，對此，酷炫也PO出影片3度鞠躬道歉。

酷炫在孫生的說明影片中，稱受害女子是「瞎妹」，遭到另名YTR DK的抨擊，甚至引來大批網友抵制。對此，酷炫事後拍攝影片道歉，直言孫生的價值觀出現嚴重偏差，且孫生的道歉方式多為文字，缺乏誠意，並坦承收過受害者聯絡，也建議對方提起訴訟，「如果真的不開心不舒服要告他，我也是支持的。」最後也對自己對孫生的縱容道歉，認為孫生必須踢到鐵板才會學到教訓，對社會大眾表達深深的歉意。

▲酷炫出面道歉。（圖／翻攝自反骨男孩YT）



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酷炫接著表示，自己從孫生18歲看到32歲，也曾多次告誡對方，無奈孫生聽不懂，當自己一步步往前走的時候，孫生還停留在原地，「某部分的我覺得很同情他。」事實上，DK日前拿出孫生被判刑後，與母親一起出鏡拍的影片，點評「這是我有史以來看過最爛的，公眾人物犯罪最爛的回應影片。」還提到酷炫在畫面外說「媽媽你對那些瞎妹有什麼看法？」、「所以結論是你選的對象不夠安全」，讓DK百思不得其解質問「保護孫生怎麼用的方式是抹黑受害者？」

▲酷炫出面道歉。（圖／翻攝自反骨男孩YT）



DK鄭重向各大業配廠商喊話：「我在這邊跟所有廠商說，要找反骨男孩要再多想想，因為社會對騷擾的犯罪是零容忍，你們找反骨、找孫生是很有可能受到消費者抵制。」還提到反骨該支影片最後有3分鐘黑畫面，就是為了湊到8分鐘時長，可以插入更多的廣告，利用爭議賺取更多的廣告收益，讓他直呼「沒有道歉的誠意」。