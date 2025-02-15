王力宏開唱「湧33萬人瘋搶」超猛！　飯店房價也暴漲

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王王力宏出道30年，將展開全新巡演「最好的地方」，首站3月15、16日前進江西南昌國際體育館，昨（14日）預售票開賣，湧入逾33萬人上線瘋搶，更有海外粉絲搶票失敗崩潰哀嚎，據了解南昌的機票、飯店等訂單也暴增，讓旅遊業者超開心，且他宣布開唱當天，鄰近場館的飯店房價更暴漲，讓旅宿業者相當期待天王能帶動錢潮。

▲王力宏3月在江西南昌開唱，預售票相當熱賣。（圖／翻攝微博／王力宏）

回歸歌壇後，王力宏音樂節演出邀約不斷，去年他曾感慨：「曾以為再也無法站上舞台，但音樂和你們讓我重生。」而新歌〈I’M ALIVE〉正是訴說他浴火重生的心境。

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此外，陸媒瘋傳王力宏此次江西站將搬出2008年台北小巨蛋首演的「鎮館之寶」，是造價千萬的龍形電吉他「巴哈姆特」，這把由U2御用設計師打造的「音樂戰斧」，曾創下連續演奏3小時不斷電紀錄，江西文旅局也力挺王力宏，盼望能再現經典畫面。

▲王力宏。（圖／翻攝微博／王力宏）



對於粉絲的大力支持，王力宏深夜在微博感性告白：「無論身在何方，我們在哪，那裡就是最好的地方！」讓大批歌迷飆淚。據了解，王力宏為打造「絕無僅有的視聽饗宴」，秘密組織跨國頂級樂手團隊，並展開地獄式音樂排練集訓，演出內容令人期待。