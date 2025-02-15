周深臨時取消倫敦演唱會！「高燒40度啞嗓」登台哽咽致歉：很後悔

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸知名男歌手周深有著美妙聲線，2014年參加節目《中國好聲音》第3季因而爆紅，每每開演唱會總是爆滿，近日，他本預計在倫敦舉辦巡迴演唱會，然而卻因身體不適而取消了活動，對此，他雖然一度高燒至40度，嗓子也已經啞掉，但仍在15日登上舞台向現場的觀眾粉絲致歉，一度哽咽到說不下去。

▲周深因身體不適取消倫敦場演唱會。（圖／翻攝自周深工作室微博）

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周深於2月11日抵達倫敦，怎料一落地就出現嗓子不適症狀，雖然積極尋求治療，但身體狀況仍無法讓他正常開唱，公司隨後發布公告取消演唱會，表示「儘管他非常希望完成與大家的見面，但由於今日症狀加重，導致無法完成演唱。並且直到聲明前周深都還在為與大家見面做最後的努力，但考慮到周深的健康和演出質量，今天在與主辦方及相關方面的多次商議後，我們決定聽從醫生的建議，共同做出了取消今晚演出的決定。」

▲周深上台向觀眾致歉。（圖／翻攝自微博）

公司透露周深目前正在積極接受治療，後續的工作安排會根據恢復情況進行調整，對於補償的方案，公司表示「具體演唱會門票退票，酒店、交通的補償方案我們將與主辦方一道盡快發佈」，然而倫敦時間14日晚上，演唱會現場依然滿滿的觀衆，周深為此現身舞台，數度淚灑現場，頻頻鞠躬致歉：「對不起讓大家白辛苦了，我的歌迷朋友們謝謝你們，實在是對不起。」

周深愧疚地說道「從來沒有這麼害怕站在9.29赫茲的舞台上，我覺得這是我最期待，也最後悔站在大家面前的一次，後悔是因為我好像除了說對不起，其實我也沒辦法做其他事情」，對於身體不適仍選擇現身，他表示「就是期望跟大家當面表達一下歉意，實在是非常非常抱歉，對不起大家。臨時通知大家的原因，也是想在最後一刻在想能不能給大家帶來這場演出」，多次向觀眾致歉「我沒有辦法給你們帶來一場合格的演出。所以在最後一刻我們……」話還沒說完就哽咽得說不下去。