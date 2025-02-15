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直擊／河北彩伽驚喜來台！　1人尬3黑人猛男「小鳥敢吃嗎」畫面曝光

記者蔡琛儀／台北報導

日本AV女神河北彩伽受邀來台代言電動麻將桌，今（15日）舉辦見面會，在廣告中她一人尬3名黑人男子打麻將，被問：「小鳥敢吃嗎？」她不僅大方喊：「吃！」還放話：「再硬的對手也不怕。」相當逗趣。

▲▼ 河北彩伽麻將桌代言見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 河北彩伽在廣告中尬3名黑人男子，相當逗趣。（圖／記者黃克翔攝、翻攝YouTube）

▲▼ 。（圖／翻攝YouTube）

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而她近日也以全新藝名「萌名」推出首支單曲〈ずっと一緒に〉，跨足當歌手，她透露藝名的靈感是來自於自己本名的一部分，「演技老師覺得，唱歌用本名可以更呈現真正的自己，一剛開始有點掙扎，因為還有AV的工作，但最後覺得應該表現出決心。」接下來也希望可以將演藝事業拓展到戲劇、歌唱。

河北彩伽謙虛表示，很意外自己至今在海外還是這麼受歡迎，「非常深刻體會到，能擁有工作機會都是粉絲的支持，所以會把握每個機會向大家傳達感謝。」自認和其他女優最大的不同，「可能是自己的的工作、私生活不會太過強調性感，蠻注重言行舉止，這樣可能稍微跟其他人在氣質上有點不同。」

▲▼ 河北彩伽麻將桌代言見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲河北彩伽驚喜來台出席見面會。（圖／記者黃克翔攝）

她上個月驚喜造訪台灣，還現身逛夜市，讓不少與她巧遇的民眾都開心不已，河北彩伽預告那次是為了影片企劃來台，還品嘗了麻辣鍋、冠軍牛肉麵，但最愛的是地瓜球。她笑說，去年九月來台開見面會，當時有在台上唱歌，被台灣粉絲剪成影片在社群網站上流傳，竟創造200萬點擊，「比起日本粉絲，台灣粉絲好像對我唱歌的事反應更好。」也說知道很多女粉絲對美容、化妝方面很有興趣，未來也想與台灣的美妝KOL合作。

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