薛仕凌假扮富商滾床網紅！　《死了一個娛樂女記者》揭娛樂圈潛規則

記者蕭采薇／台北報導

《死了一個娛樂女記者之後》首播兩集後，已登上平台台灣排行榜冠軍，成為近期備受矚目的現象級台劇。劇情以週刊娛樂記者為主題的影集，大膽揭露演藝圈不為人知的潛規則。劇中薛仕凌為了跑新聞，竟然假扮菲律賓裔富商與網紅滾床。

▲《死了一個娛樂女記者之後》薛仕凌接獲新任務，假扮富商跑新聞。（圖／鏡文學提供）

劇情以菜鳥女記者林姵亭（王渝萱飾）在夜店極樂毒趴中離奇身亡為開端，資深娛樂記者劉知君（林予晞飾）與狗仔攝影莊大海（薛仕凌飾）攜手追查真相，逐步揭開娛樂圈背後的黑暗面。該劇不僅情節緊湊，懸疑感十足，更深入探討媒體生態與道德抉擇，引發觀眾熱烈討論。

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▲《死了一個娛樂女記者之後》以菜鳥女記者林姵亭，在夜店極樂毒趴中離奇身亡為本劇開端。（圖／鏡文學提供）

在最新的預告中，薛仕凌接到假扮菲律賓裔富商的新任務，並要與網紅滾床。在出任務之前，林予晞警告薛仕凌不要「假公濟私」，劇情即將進入最高潮，林姵亭（王渝萱 飾）在夜店極樂毒趴中離奇身亡的線索也將一一浮現。

▲《死了一個娛樂女記者之後》林予晞在劇中表現亮眼，圈粉無數。（圖／鏡文學提供）

該劇也引發了對娛樂圈與媒體生態的深入討論，包括娛樂記者在追求真相過程中，所面臨的倫理抉擇與現實困境，探討新聞媒體的生態，以及記者如何在商業壓力、道德困境與真相追尋之間取得平衡。《死了一個娛樂女記者之後》共8集，於2025年2月8日正式播出，每週更新兩集。

▲《死了一個娛樂女記者之後》揭露娛樂圈潛規則劇情步步驚心，劇迷直呼停不下來。（圖／鏡文學提供）



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