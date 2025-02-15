陳傑憲情人節「壓線舉動被辣妻出賣」！綺綺：很欠揍 轉頭濕吻超閃

記者潘慧中／綜合報導

台灣2024年在世界棒球賽12強拿下冠軍後，陳傑憲憑藉卓越球技、寵妻愛家的形象，擄獲不少粉絲，老婆綺綺（Hailey）、前啦啦隊女神也因此備受關注。14日適逢情人節，綺綺難得分享了陳傑憲當天的舉動，「真的很欠揍！」

▲綺綺出賣陳傑憲情人節的壓線舉動。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）



陳傑憲14日深夜在社群網站一連上傳4張與綺綺的恩愛合照，「Happy Valentine's Day, My luv」，可以看到夫妻倆都戴上墨鏡和羽絨外套，他時而轉頭濕吻老婆，時而搞笑挽著妻子的手臂，互動相當甜蜜。

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▲陳傑憲轉頭親吻綺綺。（圖／翻攝自Instagram／hsien_1994）



而這組照片背後的真相，綺綺事後在Instagram限時動態透露，陳傑憲每次都在情人節的最後10分鐘才跟她要照片，「真的很欠揍，每次都壓秒！」14日上傳完照片已經23點59分，讓她忍不住苦笑說：「到底要多緊張！」

▲陳傑憲情人節放閃綺綺。（圖／翻攝自Instagram／hsien_1994）



有趣的是，綺綺已經早一步開撩陳傑憲，透過網友分享的方式跟老公告白，那就是先拍下手心緊握的照片，再傳給老公問「猜我裡面有什麼」。陳傑憲第一時間看了推測手心裡沒東西，綺綺下秒就傳給他攤開手心、上頭有愛心圖案的照片，讓他不禁笑回「情人節快樂」！

▲綺綺早就開撩老公陳傑憲。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）