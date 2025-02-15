記者吳睿慈／綜合報導

韓流巨星裴勇浚（前譯：裴勇俊）2001、2002年接續參演《情定大飯店》、《冬季戀歌》兩部夯劇，奠定亞洲男神的地位，他2015年秘戀演員朴秀真，同年舉辦世紀婚禮後，夫妻倆便逐漸息影，現已淡出演藝圈10年，近期有傳他們已經移民至夏威夷居住。沒想到，韓媒近日驚喜傳來兩人的近況，他們低調捐款給私立學校伊奧拉尼書院，近況罕見曝光。

▲裴勇浚2015年結婚後變消失在螢幕前。（圖／翻攝自裴勇浚IG）



裴勇浚、朴秀真夫妻倆在2022年傳出帶著孩子移民到夏威夷居住，直到15日終於傳出兩人的近況，他們低調捐款給私立學校伊奧拉尼書院，由於該學校近日對外公開捐款名單，記載著他們約莫捐出美元1萬到2萬4999美元（約台幣33萬到82萬）之間，近況才意外曝光。

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▲▼朴秀真與裴勇浚2015年認愛，同年7月結婚，現定居於夏威夷。（圖／翻攝自裴勇浚、朴秀真IG）



事實上，裴勇浚、朴秀真2015年結婚之後非常低調，裴勇浚最後一部戲劇作品停在2011年客串的《夢想起飛Dream High》，朴秀真則是婚後於2016年曾經現身於節目《Oksudong Successor》，但後來夫妻倆就消失於圈內將近10年的時間。

不僅如此，裴勇浚原是經紀公司Keyeast創辦人，但他2018年將所有股份賣給SM娛樂，間接對外宣告了引退的意念，後來有媒體向經紀公司Keyeast詢問夫妻倆的近況，公司低調表示「跟裴勇浚、朴秀真已經是合約解除的狀態」，不清楚兩人的動向，直到後來才傳出他們移居夏威夷過著神仙般的退休生活。