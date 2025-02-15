王子被笑人帥身體爛　王仁甫感嘆合體是這輩子完成不了的夢想

記者葉文正／台北報導

TVBS原創實境節目《來吧！哪裡怕》進行「台灣經典綜藝挑戰賽」，敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉、阿緯、小杰（廖允杰）王子（邱勝翊）將挑戰各種台灣綜藝史上最經典的關卡，整集內容回憶滿滿，將喚起台灣觀眾對台式綜藝遊戲的記憶。

▲張立東(左二)與敖犬(右二)不計形象進行絲襪套頭遊戲。圖／TVBS。（圖／TVBS）

首先他們與演唱節目片尾曲的Boom!怪物新人成員重現經典節目環節「少年接力賽」，闖關過程中阿緯為了勝利更拋下CEO身份奮力跳進球池，沒想到球池深度比預期中淺，讓他這一躍直接整個人倒頭栽進球池動彈不得，讓威廉在一旁笑道：「他剛剛一度五秒沒動靜，我想說球池是會溺斃嗎」讓現場爆笑。

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▲威廉挑戰遊戲。（圖／TVBS）

接著六棒帶著台式綜藝魂與經典遊戲「終極密碼」、「食字路口」接待遠道而來的香港TVB演員群，其中台灣籍演員林家樂更透露自己曾參加過棒棒堂男孩選拔，王子立刻搞笑回應：「你應該要選上啊，你比威廉帥！」引發團內一陣互嗆，笑聲連連。

▲王仁甫感嘆無法跟昔日隊友合體。（圖／TVBS）

節目高潮來到六棒迎接被譽為「過關機器」的王仁甫、張立東、楊子儀，三位一出場便被威廉率先嗆聲：「我還以為是多強的對手」。而王仁甫一見到六棒便感嘆：「你們完成了我這輩子完成不了的夢想（合體）」，更自嘲：「我們團體已經缺成員缺到只剩下我一個來」。

▲演唱節目片尾曲的BOOM!怪物星人成員溫妮(左起)、小魏、琳誼、小V與六棒重現少年接力賽關卡。（圖／TVBS）

雙方展開腳底按摩加上1A2B的邊忍痛邊鬥智力環節，王子在按摩大姐手勁下痛苦哀嚎，連連求饒：「輕一點！」威廉見狀吐槽：「你怎麼人帥帥，身體爛爛。」遊戲過程闊嘴器、絲襪套頭、臉破保鮮膜等台式綜藝元素接連上演，節目組更還原了經典懲罰「鐵板打頭」，道具一出令成員們接連興奮驚呼。整集節目笑料不斷，細節復刻台灣綜藝的經典元素。