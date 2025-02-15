只要是台灣都答應！SJ利特來台主持K-FLOW拼盤　「3組大咖」陣容曝光

記者吳睿慈／台北報導

由希林國際（Chillin International）主辦的K-FLOW3拼盤演唱會預計在4月26日盛大舉行，場地選擇林口體育館，15日重磅公布嘉賓消息，主持人為Super Junior的利特特地飛來台灣參與盛會，演出團體則為ITZY、aespa、tripleS共3組輪番上陣，演唱會門票將分兩階段販售，國泰世華CUBE信用卡卡友可於2月28日上午11點優先購票，一般售票將於3月1日上午11點在ibon售票網站全面開賣。

▲利特來台行程滿檔，4月將來台主持拼盤演唱會。（圖／讀者提供）



《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》即將於4月26日在林口體育館盛大舉行，本次由人氣女團ITZY、aespa及tripleS聯手帶來精彩演出，並特別邀請「K-FLOW1」及「K-FLOW2」均有參與演出的「灶咖男團」SUPER JUNIOR隊長利特擔任活動主持人。

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隊長利特前陣子親口在個人直播上透露「只要看到台灣就答應」，果然付諸行動，他的小分隊Super Junior-L.S.S.預計參加完KKBOX音樂演唱會後，同月將再度來到林口體育館以《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》特別主持人的身分，為2025灶咖大賽再添一筆戰績 。

▲▼K-FLOW3拼盤演唱會陣容公開。（圖／希林國際Chillin International提供）



《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》票價為6680、5880、5280、4880、3880元，演唱會門票將分兩階段販售，一般售票將於3月1日上午11點在ibon售票網站全面開賣。更多相關活動訊息，請密切鎖定希林國際Chillin International粉絲專頁。