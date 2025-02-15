Toyz入獄9個月「篠崎泫情人節中空」被拍穿超辣！洩真實心聲：非常幸福

記者潘慧中／綜合報導

台日混血女星篠崎泫2024年5月認愛網紅Toyz，儘管男友已入監服刑約9個月，小倆口依然恩愛。14日適逢情人節，她在社群網站上傳一系列中空辣照，被問到「今天該去會客了吧」的時候，她也老實回答了。

▲篠崎泫坦承情人節沒有探監Toyz。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）



篠崎泫解釋由於14日必須進棚拍攝的關係，所以並沒有探監Toyz。照片中，可以看到她身穿白色無袖套裝，相當映襯她的白皙膚色之外，中空剪裁也完美襯托出纖細腰身，「不是工作不太可能穿這樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲篠崎泫情人節在工作。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）



不只這樣，篠崎泫還換了好幾種妝容和服裝，「詮釋風情萬種的女人」，情人節就在拍攝工作中度過了。儘管無法探監Toyz，她仍感激能生在科技發達的時代，「能夠隨時聯繫到對方，是件非常非常幸福的事，要好好珍惜。」

▲篠崎泫情人節吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）



事實上，篠崎泫曾在《小姐不熙娣》透露，每次探監Toyz都只有10分鐘，都會忍不住摸著玻璃落淚，但小倆口並不會特別說情話，僅會聊公事和家事，「因為他一定知道我很想他，這些信都寫了，10分鐘不用講這些。」

▲▼Toyz和篠崎泫在2024年5月認愛。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自Instagram／hsyan0625）



篠崎泫IG全文：

Happy Valentine’s day

我們生在科技十分發達的時代

能夠隨時聯繫到對方，是件非常非常幸福的事

要好好珍惜

最近更深的體悟是，能健康的好好活著

已是最大的福氣。