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黃聖依才剛「掰了前夫」！情人節捧超大花束現身　網驚：楊子送的？

記者劉宛欣／綜合報導

「星女郎」黃聖依與富商丈夫楊子在節目《再見愛人4》中的婚姻危機屢屢成為話題，夫妻倆透過節目重新檢視彼此的關係，最終楊子決定繼續這段婚姻，而黃聖依則選擇結束，她也證實目前拿回了個人財產，雖未官宣離婚，但對外已經表示兩人是「分開」狀態。14日迎來情人節，她在微博更新了動態，曬出一個大浪漫花束，喊話「love myself」，讓人好奇她的感情狀態。

▲黃聖依情人節發文惹猜測。（圖／翻攝自黃聖依微博）

▲黃聖依先前證實掰了前夫楊子。（圖／翻攝自黃聖依微博）

黃聖依14日在微博曬出美照，內文寫下「love myself（愛我自己）」，照片中她微笑著擁抱一大束色彩豐富的玫瑰花束，環抱著比她身體寬上兩倍以上的花束，對著鏡頭露出甜美的笑容，中指上還戴著紅寶石戒指，看得出來心情相當愉悅，凍齡狀態令人稱羨，不少網友戲稱她與楊子分開後，整個顏值升級，也有部分人猜測她有了新對象。

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▲黃聖依情人節發文惹猜測。（圖／翻攝自黃聖依微博）

▲黃聖依情人節發文惹猜測。（圖／翻攝自黃聖依微博）

黃聖依曬出情人節貼文的消息，火速登上微博熱搜，出現了諸多猜測，網友紛紛表示「花為什麼不能自己買呢？為什麼一定要是別人送的？而且她的文案是愛自己呀」、「炒作夠了吧」、「該不會是楊子送的吧？」、「楊子：錢也賺了、熱度也有了、韭菜也割了，鬧鬧就算了，到家了沒有？」、「姐姐獨美」。

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