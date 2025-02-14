乳搖女神產後復出包緊緊！　大衣一掀「三角處疑春光外洩」

記者劉宛欣／綜合報導

美國性感女星「乳搖女神」亞歷珊卓妲妲里奧（Alexandra Daddario）因主演《海灘救護隊》（Baywatch）一劇而受到全球影迷喜愛。她在2022年嫁給電影製片人後，於2024年底成功迎來首胎，升格成為女神媽媽。雖然目前正享受育兒樂趣之中，經常透過社群分享照顧寶寶的日常，卻依然沒有停下工作步伐，最近也正式復工，並亮相於時裝週。

▲亞歷珊卓妲妲里奧近日正式復工。（圖／翻攝自Alexandra Daddario Instagram）

亞歷珊卓妲妲里奧的亮相引起了不少粉絲和媒體的關注。當天她穿著一件野獸花紋大衣，看似將身體包緊緊，只露出頭部和五官，但細心的粉絲卻在她行走時發現了一些蛛絲馬跡。當她走動時，長腿不經意地露出了大衣的兩側，顯示出她雪白的雙腿。而在拍照時，大衣下身稍微洩露出倒三角私密部位，這一幕讓不少人感到驚訝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲亞歷珊卓妲妲里奧大衣底下險些走光。（圖／翻攝自Alexandra Daddario Instagram）

亞歷珊卓妲妲里奧也在社群分享了她當日的妝容和髮型花絮，並驚曝自己只穿著一件黑色吊帶低胸泳衣，原來大衣下面，竟然僅穿了一件非常清涼的連身泳衣。泳衣的低胸設計讓她在拍攝過程中，手舞足蹈的動作也顯得格外吸引目光。她的上圍曲線更是在拍攝過程中引起了驚人的視覺效果。