林襄同框李芷霖辣穿「緊身洋裝」炸出事業線！　火辣S曲線全看光

記者顧齊祐／綜合報導

啦啦隊女神林襄2024年初宣布加入味全龍啦啦隊「小龍女」後，人氣持續攀升。平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲互動的她，今日曬出了與同為是味全龍啦啦隊的成員李芷霖的合照，只見他們身穿性感貼身洋裝，大秀身材曲線，火辣指數破表。

▲林襄與李芷霖感情十分融洽。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



林襄今（14）日在Instagram分享了一組她與李芷霖的性感合照，畫面中，兩人站在一棟高樓的天台，背後是城市的夜景。林襄將一頭長髮放下，身穿一件粉色絲質洋裝，大方露出豐滿上圍與肩頸線條，貼合的衣物也襯托出了她完美的身材曲線。一旁的李芷霖則頂著一頭俏麗短髮，穿著與林襄相似的洋裝，不同的是她的洋裝胸前有一朵花朵做點綴。兩人緊貼在一起，畫面相當吸睛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林襄與李芷霖緊貼在一起，畫面相當吸睛。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



貼文曝光後，立刻吸引了大批網友朝聖，粉絲們紛紛留言祝福兩位女神「情人節快樂」，也有人大讚「兩位女神太辣了，我要暈倒」、「我的鼻血」、「好辣兩個都要」、「兩位香辣的姊妹」。

▲貼合的洋裝襯托兩人身材曲線。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）