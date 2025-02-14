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Mia當媽不到一個月「升格兒子傻瓜」　坐月子手忙腳亂：成就感累積

記者王靖淳／綜合報導

Mia和本土天團玖壹壹成員健志去年8月宣布結婚和懷孕雙喜訊，今年1月18日平安生下兒子「優福」，平時會在社群記錄升格新手媽日常的她，最近發文分享坐月子的生活，詳細描述種種轉變以及經歷許多第一次的真實心境，「成就感一點一點的累積，經驗值也在慢慢增加中。」

▲▼Mia。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

▲Mia分享坐月子的心情。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

Mia透露，自從迎來兒子「優福」後，手機相簿裡全是兒子的照片，而網購的購物車和搜尋歷史紀錄也都轉向了嬰兒用品和新手媽媽相關的訊息。她表示在坐月子期間，經歷了許多第一次，包括第一次餵奶、洗屁股、換尿布及進行視力訓練等。為此，Mia坦言這些都是課本上沒有教的事，雖然一開始有些手忙腳亂，但都在月子中心護理師的幫助下順利完成。

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▲▼Mia。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

▲Mia今年1月生下兒子「優福」。（圖／翻攝自Instagram／mia_1101_）

Mia開心分享現在已能熟練地替兒子換尿布，且未被噴到，讓她感到相當得意。她透露，兒子雖然喝奶速度緩慢，但自己已能在30秒內成功讓他打嗝。Mia表示對於成為新手媽的角色感到非常興奮及期待，即使朋友們警告她將面臨許多育兒挑戰，但她依舊樂觀地看待未來，「隨著坐月子的倒數，成就感一點一點的累積，經驗值也在慢慢增加中，一切都覺得好奇妙。」

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關鍵字

Mia, 玖壹壹, 結婚, 懷孕, 健志

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