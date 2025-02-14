邰智源鬆口談《木曜4》解散原因　KID現場給大擁抱還送禮

記者葉文正／台北報導

邰智源、邵大倫首度合作主持公視台語台《來去恁兜洗魂舒》，今（14日）出席節目首映會，KID特別擔任嘉賓為邰智源節目站台，邰智源與KID在網路節目《木曜4超玩》合作多年，不過頻道目前除了邰智源外，其他成員包含KID、坤達、泱泱、溫妮和阿部瑪利亞等人傳出「被退出」，今KID出場獻上大擁抱，與邰智源好感情依舊，而被問及主持群合體機會，邰智源對於解散也給出答案了。

▲KID（中）驚喜現身送大禮，讓邰智源（右）很開心，左為邵大倫。（圖／記者林敬旻攝）

KID今為邰智源節目站台，還送上檀香肥皂，更吃味表示，主持這麼久都沒跟邰哥洗澡過，幽默邀邰智源想去總統府前洗澡，邰智源隨即反駁：「這樣我們兩個馬上就（被抓）進去了！」兩人互動依舊幽默。

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▲KID獻上檀香皂。（圖／記者林敬旻攝）

麥卡貝推出YouTube頻道《木曜4超玩》多年來受到觀眾喜愛，不過隨著幕後團隊出走潮，主持人還傳出「退役」一說，成員們各自出席活動被問及此事都表示不清楚，阿部瑪利亞今年初也宣布要與麥卡貝結束經紀合作約，邰智源則表示祝福。

▲邰智源說錄影時有穿西裝泡湯。（圖／記者林敬旻攝）



至於未來《木曜4》主持群是否會再合體，邰智源也表示不曉得，「有需要就合體，人生就是這樣來來去去」，有外界猜測是否是主持群有心結或交惡，邰智源也強調完全沒有，群體是自然解散的，邵大倫也爆料，「認識邰智源後發現他最大優點和缺點是同一個，「就是事情明天就會忘記，不會把情緒放在心裡。」

兩人第一次合作，邵大倫有點緊張，邵大倫說第一次看到邰哥本人是十幾年前，「邰哥是導師，我去參加《超級模王大道》模仿蕭煌奇，邰哥說我很像視障朋友，給我很大的鼓勵，後來雖被山豬打敗，回想起來已經十幾年前的事了。