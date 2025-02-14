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12年前賭博欠債「弟梁世燦同時罹癌」　梁世炯愧疚：下輩子我來當善良弟弟

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣兄弟檔梁世炯、梁世燦以諧星身份出道，哥哥梁世炯曾在2013年因涉嫌非法賭博遭罰，後來跪著回歸螢幕圈，從此洗心革面。兩人12日攜手出演談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，聊到兄弟深厚感情，梁世炯透露得知弟弟12年前被判定罹癌，心臟宛如哐當墜下，而同年他爆出非法賭博，弟弟向來比他懂事，最終忍不住在鏡頭前哽咽表示「下輩子我來當善良的弟弟」，兄弟情令人動容。

▲▼ 12年前賭博欠債「弟梁世燦同時罹癌」　梁世炯愧疚：下輩子我當善良的弟弟。（圖／翻攝自tvN）

▲梁世炯、梁世燦兄弟檔登上談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（圖／翻攝自tvN）

弟弟梁世燦12年前透過節目自爆罹患甲狀腺癌，梁世炯在節目說出當時的心情，就像是心跳漏一拍般的震撼，「我嘴上還是告訴他『會沒事的』、『一切都會變好』，但其實私下查了很多關於癌症的資料，也看了很多影片」，看著弟弟忍受放射與抗癌治療的疼痛，他想盡辦法讓弟弟露出笑容，他感性地說著：「就算打著最強笑的止痛劑還是很痛苦，然後他很喜歡我用媽媽來逗他，所以那時候我就知道了，一個笑容比止痛劑還有效。」

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▲▼ 12年前賭博欠債「弟梁世燦同時罹癌」　梁世炯愧疚：下輩子我當善良的弟弟。（圖／翻攝自tvN）

▼▲梁世炯不捨看到弟弟梁世燦罹癌承受治療痛苦。（圖／翻攝自tvN）

▲▼ 12年前賭博欠債「弟梁世燦同時罹癌」　梁世炯愧疚：下輩子我當善良的弟弟。（圖／翻攝自tvN）

梁世燦回想剛開完刀時，哥哥梁世炯守在他身邊，用開玩笑的語氣說著：「我們家的人都很短命，所以要好好管理健康狀態。」接著在他身邊做了10幾個伏立挺身，宛如上演小型喜劇，讓他當場哭笑不得，他認證哥哥的幽默：「多虧哥哥讓我笑了。」

▲▼ 12年前賭博欠債「弟梁世燦同時罹癌」　梁世炯愧疚：下輩子我當善良的弟弟。（圖／翻攝自tvN）

▲梁世炯致謝梁世燦，承諾「下輩子我來當善良的弟弟」。（圖／翻攝自tvN）

事實上，梁世燦雖是弟弟，但成熟穩重的性格比梁世炯更像哥哥，他罹癌的同年，哥哥梁世炯涉嫌非法賭博遭罰。節目上雖沒正面談到賭博一事，但觀眾心知肚明，梁世炯也在節目尾聲向弟弟深情告白：「你是全世界最優秀的弟弟，希望你能知曉，是你讓我成為最好的哥哥，而你也是最好的弟弟，下輩子我想跟你一樣，我來當善良的弟弟。」

▲▼ 12年前賭博欠債「弟梁世燦同時罹癌」　梁世炯愧疚：下輩子我當善良的弟弟。（圖／翻攝自tvN）

▲▼梁世燦落淚告白哥哥。（圖／翻攝自tvN）

▲▼ 12年前賭博欠債「弟梁世燦同時罹癌」　梁世炯愧疚：下輩子我當善良的弟弟。（圖／翻攝自tvN）

梁世燦也透過鏡頭喊話：「我現在已經不是那個跟在哥哥身後的小朋友了，不用再擔心我了，希望哥哥在做自己想做的事情時，不要再擔心我了。」兄弟情令人感動。

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