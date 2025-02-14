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Dara自爆過往「曾謊報年齡約會14歲國中生」！　引爭議秒刪片段

記者張筱涵／綜合報導

韓女團2NE1成員Dara（Sandara Park）近日因影片言論引發爭議，被部分網友指控涉及未成年戀愛的不當言論。事件持續發酵後，她的YouTube頻道「DARA TV」刪除爭議片段並重新上傳影片，但仍未能平息外界質疑。

▲▼DARA。（圖／翻攝自Instagram／daraxxi）

▲Dara。（圖／翻攝自Instagram／daraxxi）

Dara於去年5月更新於DARA TV的影片，記錄了她和Minzy前往菲律賓旅行的過程，她提到自己19歲時被一個男生要電話：「因為他太可愛了我就給他了，但他說自己14歲，當時我19歲，是快要出道的時候，我說謊自己16歲，約了幾次會，玩打地鼠、籃球機和看電影，但後來我出道了，實際年紀也被曝光了，在那之後我就沒聯絡那個人了。」

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Minzy聽完整個故事後笑稱：「那個男孩被騙了。」這部分引起部分海外粉絲不滿，認為她的言論涉及未成年人議題，且不論理由為何，這樣的行為都不應被合理化，要求她公開道歉。

在爭議持續發酵後，DARA TV製作組刪除了爭議片段，並重新剪輯後上傳。製作組發表聲明表示：「影片內容可能因文化差異引發誤解，因此已重新剪輯。希望外界避免對藝人進行無端揣測、不實指控或惡意攻擊。」此外，製作組強調，將對任何損害藝人名譽的行為採取法律行動，嚴正應對。

目前，Dara尚未對此事做出回應，而外界對於此次爭議仍持續討論。

這件事情在南韓論壇也掀起討論，「雖然沒有犯罪但就有點……」、「如果都是成年人差5歲沒關係，但那時候對方是國中生」、「光把這件事情公開就很傻眼了，製作組的對應更令人傻眼」、「等於是高三生假裝自己國三，再跟國一生約會啊…？為什麼要把這種事情說出來」。

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