乖乖牌程予希勇敢追愛　直球問「你喜歡我嗎？」驚呆施柏宇

記者蕭采薇／台北報導

青春愛情電影《夏日最後的祕密》，由施柏宇、程予希、林子閎主演，風紀股長蘇明儀（程予希飾演）勇敢對校草顏立堯（施柏宇飾演）示愛，直問：「你喜歡我嗎」，令他招架不住，而好友程硯（林子閎飾演）跟顏立堯鬥完嘴後，卻不明就裡對他大打出手，三人陷入三角習題。

▲《夏日最後的祕密》程予希勇敢追愛，一句話驚呆施柏宇。（圖／阿榮影業提供）

電影中蘇明儀（程予希飾演）暗戀顏立堯已久（施柏宇飾演），與好朋友秦湘榆（紀卜心飾演）傾訴這段暗戀時，不自覺流露出心意，好意相勸的秦湘榆，一一細數顏立堯的缺點，這些毛病在蘇明儀的眼中竟都變成「優點」，令好友直接就地放生，直呼蘇明儀也太沒用了。

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▲《夏日最後的祕密》林子閎與施柏宇在泳池旁大打出手。（圖／阿榮影業提供）

程予希談起蘇明儀角色表示：「蘇明儀雖然為了維持班紀，必須板起臉來當個兇巴巴的風紀，但其實卸下風紀的頭銜後，只是一個暗戀他很久很久的傻子罷了！這樣矛盾的心態，讓她不知如何面對她喜歡的男生。」

程予希與施柏宇首次合作，談起私下優點她表示施柏宇很樂於分享：「拍攝期間因為常駐在新竹，他很貼心都會幫我們到附近的按摩店試試，推薦厲害的按摩師給我們，有一次還按到，他的拖鞋被別的客人穿走。」施柏宇說：「跟予希對戲很過癮，她的感受力很強，我們自然的相信彼此，和她對手戲時，她有小方法拉近彼此關係，很快進入情緒，非常厲害。」

▲《夏日最後的祕密》程予希讚施柏宇0缺點，在她眼裡都優點。（圖／阿榮影業提供）



預告中也曝光顏立堯、蘇明儀與程硯三人之間的感情關係，顏立堯問蘇明儀：「如果今天有一場註定會輸的比賽，不管你多努力百分之百都會輸，你還要比嗎？」直接擊中蘇明儀的心臟，率性的她決定為愛勇敢，先愛了再說。

談起泳池打戲，林子閎表示：「拍攝前都有經過排戲與訓練，專業的武術團隊也都有在現場指導，過程中給演員很充足的安全感，而在水裡拍攝動作戲，因為水有阻力，所以比岸上打架需要花費更多的體力，在體能上與表演上也需要更精準的走位和演出很過癮。」

▲《夏日最後的祕密》程予希飾演乖乖牌的風紀股長。（圖／阿榮影業提供）

施柏宇則透露：「讓我印象深刻的是丟子閎下水的那一段，因為要配合鏡頭，有收到指令要離岸邊越遠越好，所以除了我丟，子閎也要自己借力往後跳，滿好玩。」《夏日最後的祕密》將於4月30日上映。