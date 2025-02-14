依依❤納豆「激短褲拍婚紗」穿超辣！泰國解放鉛筆腿被看光：還可以嗎

記者潘慧中／綜合報導

「國光女神」依依（陳依依）與納豆（林郁智）穩定交往8年後，終於在2024年底登記結婚，喜獲眾人祝福。更令人眼冒愛心的是，她14日在社群網站上傳和老公在泰國拍攝輕婚紗的照片，辣露一雙美腿，吸引不少網友按讚。

▲納豆和依依在泰國拍攝輕婚紗。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



照片中，可以看到依依身穿白色運動衫，搭配紅色短褲、灰襪和跟鞋，完美襯托出穠纖合度的雙腿線條，納豆則是以一身深色造型入鏡，小倆口十分登對。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲依依辣露美腿。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



更特別的是，依依和納豆選在泰國的小吃店門前拍照，她拿著香蕉煎餅，老公則是喝著泰奶，「泰國必比登美食版本的創意婚紗照還可以嗎」，另類慶祝情人節的方式閃翻眾人。

▲依依甜蜜地靠著納豆。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



事實上，納豆結婚後曾坦言以前從未想過能娶妻，「沒想到被我等到了！」依依也幽默地說，「雖然一輩子很長，但我覺得我們相遇太晚，還好你腳短短的，可以陪我慢慢走。」至於婚宴時間，他則表示經紀人正在討論中，「有確定會跟大家說，目前在喬檔期。」