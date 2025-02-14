六月熬過離婚「首過情人節」！見李易突掏禮物：我不信 結局反轉

記者潘慧中／綜合報導

六月（蔡君茹）和李易結婚13年，2024年底挺過離婚危機後，13日適逢西洋情人節前夕，收到了老公禮物，但第一時間的反應是不敢相信，「真是太突然的浪漫。」

▲李易送花給六月，但老婆第一時間並不相信是他買的。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）



李易13日出席完活動的首映會後，在街頭買了一朵玫瑰花想送給六月，結果「回家後她不信」，老婆還一直以為是首映會附贈的禮物，讓他哭笑不得。

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▲六月和李易挺過離婚危機。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）



幸好，李易在購買玫瑰花的過程中，經紀人有幫忙錄影片，連忙秀出影片且激動地說：「買的！買的！！買的！！！ 」對此，六月坦言有點出乎意料，「感謝李先生的情人節禮物，希望以後每天都有錢花！」

▲▼李易秀出影片證明。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）



事實上，李易日前表示現在和六月的關係很好，並沒有特別修補婚姻，「就是重新認識彼此」，最近多了一些對話的時間，也多認識了彼此的朋友。

六月Threads全文：

某人昨天晚上首映完回家，送我這朵花

祝我情人節快樂！我第一反應：花香首映發的哦？然後⋯他很激動的說～

買的！買的！！買的！！！

@leeyi527

#沒有錄影沒有證據

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#感謝李先生的情人節禮物

#希望以後每天都有錢花