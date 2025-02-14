單身N年...光良情人節鬆口「另一半身份」：這樣就夠了

記者蔡琛儀／台北報導

光良推出全新單曲〈類情人〉向歌迷告白示愛，光良表示：「我跟歌迷在某種程度上其實就像是『類情人』關係，彼此透過音樂產生共鳴並產生情感連結，大家在聽歌宣洩情感的同時又能獲得撫慰，而同樣的歌迷也陪伴我一路成長，就像『類情人』的歌詞中寫到：『在你孤單時候 給你溫柔的人』，希望能用這首非常『光良式』的音樂風格新歌來繼續陪伴大家，讓這段音樂旅程持續下去。」

▲光良推出新單曲〈類情人〉。（圖／星娛音樂提供）

一直給人暖男印象的光良透露，自己天生有「類情人」的體質，「一直以來都很習慣照顧身邊的人，朋友有困難，我會主動幫忙，可能這種特質讓我很容易變成別人的『類情人」，但卻沒有發展成真正的戀人。」至於情人節當天計畫，光良笑說：「我的『情人』應該就是工作！『類情人』就是我的同事及歌迷們！其實情人節不一定要有情人才能過，最重要的是能跟自己喜歡的人在一起，無論是家人、朋友、同事亦或是歌迷，能透過不同形式彼此陪伴，這樣就夠了。」

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此外，光良適逢今年出道30年，全新巡演首站「光良『不會分離 今晚我不孤獨3.0巡迴演唱會』」將於4月12日在蘇州市體育中心體育場舉行，這也是光良「今晚我不孤獨」系列的「3.0版」，他透露這次將把過去歌迷敲碗很久且票選呼聲很高歌曲一次在演唱會上獻唱，舞台設計、服裝造型及視覺也全部更新，「音樂是聽的到摸不到的一種神奇媒介，無論演唱者與聆聽者是否在相同空間場域，透過歌曲旋律便能拉近心的距離傳遞聯繫情感，彼此不會分離。」

▲光良迎接出道30週年。（圖／星娛音樂提供）

光良更趁此許下出道30周年的願望，「未來除了在音樂上創作不同類型的作品，與更多的音樂人合作外，也想嘗試一些不同領域的新挑戰，開拓自己更多可能性！」被問到唱回台北小巨蛋的計畫？光良表示：「目前的巡演行程還在陸續安排中！台北一直是我很重視的一站，希望很快就有好消息！」