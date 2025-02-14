台知名女主播不倫車震！鑽後座狂晃動 「小王探頭看」狗仔：拍到了

記者潘慧中／綜合報導

資深狗仔葛斯齊最近上《11點熱吵店》分享有史以來壓最久的勁爆新聞，對象是從老三台時代就非常有名氣的女主播，得知此人疑似和丈夫感情失和，便開始跟拍，卻意外拍到女方車震的不倫畫面！

▲葛斯齊曾直擊女主播不倫車震。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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葛斯齊透露，當時從女主播開車駛出電視台就開始跟拍，還看不清楚副駕駛是否有坐人，一路跟到女方住家附近，女方卻沒有直接回家，反而是停在附近的停車場，也沒有人下車。

▲女主播突然將車停在住家附近的停車場。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



更奇妙的是，車子前檔突然出現兩個紅酒瓶，葛斯齊當下就確定副駕駛有坐人，並且若隱若現看到是男生。接著，葛斯齊發現這兩個人突然消失，「那肯定是鑽到後面，就在鑽到後面去那個的同時，車子也不停在晃動震動。」

▲葛斯齊看到女主播的車不停晃動。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



葛斯齊當時馬上請求附近的同事支援，另外一組人開進停車場前就打遠燈，車燈直接射進車子內部，「我們就拍到裡面的畫面」，女主播的不倫對象還因為好奇為何那麼亮而探出頭，讓他進一步拍到人臉，結果竟是電視台高層。

▲▼葛斯齊意外發現小王竟是電視台高層。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



最後，葛斯齊的報社原本計畫大篇幅報導，標題「女主播車震」都下好了，照片也都編排完畢。未料到了晚間10點多，整篇新聞突然被撤掉，「據說有一通電話打給了社長，必須把這件事給包下來，完全不能刊出來，所以到現在是石沉大海。」