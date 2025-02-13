記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星崔漫莉因飾演宮鬥劇《後宮甄嬛傳》「余答應」余鶯兒一角為人所知，怎料她日前在直播中自爆無照酒駕、肇事逃逸，稱整起事件「很搞笑」，後見苗頭不對，又稱無照酒駕一事是夢到的、亂吹牛的。然而，事件引起太大風波，警方介入調查，並在13日對外宣布已將她拘捕。

▲崔漫莉自爆無照酒駕、肇事逃逸被拘留了。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中國大陸浙江省東陽市公安在13日公開發表「警情通報」，透露近日對崔漫莉自爆無照酒駕、肇事逃逸事件，進行了全面調查，證實是「不實消息」，並表示「崔某某（指崔漫莉）在網路平台直播時，為博取眼球、吸引粉絲，編造自己曾在橫店拍戲時，無照酒後駕車肇事逃逸的虛假事實，造成嚴重不良社會影響」。

公安為此，已經被以違反《中華人民共和國治安管理處罰法》進行行政拘留。最後，通報中還提醒網友「網路不是法外之地，公安機關將堅決打擊為博取流量而在互聯網編造傳播虛假信息的違法犯罪行為，維護清朗網路空間」。

▲公安發出警情通報。（圖／翻攝自東陽公安微博）

此前，崔漫莉在直播中提到某次到橫店拍戲時，和朋友一起喝酒，結果朋友因為喝得太醉，沒辦法開車，於是她藉酒壯膽，在無照的情況下開朋友的車載對方回飯店，路上卻不慎撞凹其他車，當下嚇得兩人連夜找了飯店暫住，該直播事後引起超高討論度，不少人驚訝於她自爆犯行，更有人擔心《甄嬛傳》受她影響遭下架。