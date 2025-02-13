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Energy睽違22年重返馬來西亞　「6000人擠爆破紀錄」現場照曝光　　

記者蔡琛儀／台北報導

人氣天團Energy暌違22年復出後，演唱會走過台北、高雄、新加坡、上海，也即將重返馬來西亞開唱，日前他們前往吉隆坡的柏威年廣場舉行唯一簽票會，引來6000名粉絲擠爆購物中心，盛況空前的人潮讓主辦單位直呼：「從沒看過這麼多人的簽唱會」，突破紀錄。

▲▼Energy馬來西亞簽票會。（圖／相信音樂提供）

▲▼Energy睽違20多年重返馬來西亞，簽票會現場擠進6000人破紀錄。（圖／相信音樂提供）

▲▼Energy馬來西亞簽票會。（圖／相信音樂提供）

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Energy也帶來〈某年某月某一天〉、〈分合〉掀起滿滿回憶殺並全場大合唱。而簽唱會適逢元宵節前夕，他們也與粉絲們提前共度元宵，更邀請醒獅團在現場助陣熱鬧，一起大跳〈星期五晚上〉與醒獅帶來氣勢滿滿的16蹲，讓簽票會的年味滿溢，氣氛嗨爆。

由於馬來西亞華人在元宵節這天，有個浪漫又特別的傳統習俗「元宵拋柑，覓得良緣」，透過拋柑橘，讓單身的男女找到命中註定的另一半。Energy這次特別融入當地風俗準備柑橘娃娃，阿弟說：「這六顆象徵著Energy五個人與粉絲，感謝你們20多年的陪伴，有了你們讓Energy變得更完整！」五人念著吉祥話並將娃娃送給台下粉絲，為彼此帶來好運，還玩起撈紅包，求好彩頭。

▲▼Energy馬來西亞簽票會。（圖／相信音樂提供）

▲Energy和粉絲玩遊戲。（圖／相信音樂提供）

Energy一行人也實地走訪馬來西亞美食街，品嚐馬來西亞道地的炒粿條、沙嗲、魔鬼魚，五人更一起挑戰吃「貓山王榴槤」，坤達、書偉兩人吃得津津有味，牛奶、Toro、阿弟雖然原本對榴槤敬畏不已，但既然都到了馬來西亞，三人也鼓起勇氣挑戰，牛奶說：「第一口有點嚇到，但吃了第二口感覺口感不錯，像很濃的奶油。」而初次嘗試榴槤的Toro，吃了一口後雖然被氣味震懾住，但還是嘗試多吃了好幾口，隔天他大笑說：「起床後滿嘴都還是榴槤味，這次的榴槤初體驗讓我此生難忘！」

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