《賽德克巴萊》徐詣帆、馬志翔、林慶台再聚首　《獵人兄弟》狂飆族語

記者蕭采薇／台北報導

獲選去年高雄電影節閉幕片，並入選夏威夷國際影展的電影《獵人兄弟》，集結金獎卡司徐詣帆、馬志翔、林慶台，繼電影《賽德克巴萊》後，睽違14年再聚首大銀幕，詮釋當代原住民家庭在現代與傳統間的矛盾與情感。

▲（左）徐詣帆與（右）馬志翔飾演兄弟，兩人各自堅持不同信念，產生矛盾與衝突。（圖／牽猴子提供）

《獵人兄弟》集結徐詣帆、馬志翔、林慶台，以及以電影《哈勇家》拿下台北電影節最佳新演員的洪金輝等金獎演員們同台飆戲。擁有一半太魯閣族、一半閩南血統的導演蘇弘恩，分享家庭對自身的影響很深，也成了創作《獵人兄弟》的動機，演繹了現代價值與傳統信仰的交鋒與矛盾，並將個人經歷延伸至家族、族人、乃至部落的衝突，以大環境的變遷反映到個人的掙扎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲（左起）巫惠玲、徐詣帆、許靈勻在《獵人兄弟》中，精彩呈現了母子、婆媳、夫妻等情感關係。（圖／牽猴子提供）

他透露：「故事中的角色皆是善良的人，只是因立場不同而做出傷害彼此的選擇。或許每個人都能在其中找到自己的影子。」但儘管如此導演仍深信，家人之間的愛是純粹的。「希望看完電影後的每個人，能抱抱家人，跟他們說一聲：『我愛你』」

▲林慶台飾演父親，視山林為家，也將自己視為山林的一部分。（圖／牽猴子提供）

《獵人兄弟》全片台詞幾乎都以太魯閣語發音，並在蘇弘恩導演的家鄉花蓮拍攝，貼近故事的真實氛圍。最新發布的電影預告中，飾演爸爸的林慶台一句：「我繼承了這麼好的獵場，結果兒子這麼大了，連打獵都不會！」成了和片中大兒子徐詣帆爭執的開端；此外馬志翔手持獵槍佇立山林，彷彿暗示著一場無法挽回的命運，讓觀眾們心驚膽顫，也讓人揣測兄弟關係的最終走向。

▲（左）許靈勻在片中為唯一漢人，與（右）徐詣帆飾演夫妻。（圖／牽猴子提供）



電影《獵人兄弟》為新銳導演蘇弘恩首部執導劇情長片，故事以手足之情出發，內容高度呈現原住民家庭生活且帶著懸疑元素，與過往的原住民電影極為不同，故事講述林祥（徐詣帆飾）與林正（馬志翔飾）這對兄弟，因一次意外導致人生分歧，改變了兄弟兩人的命運。

▲徐詣帆、馬志翔及林慶台，繼電影《賽德克巴萊》後再度同框出演《獵人兄弟》。（圖／牽猴子提供）

幾年後林正返鄉，不僅打亂了林祥平靜的生活，也喚醒了塵封的秘密。當兄弟重返森林找尋塵封的真相，是否能讓他們找回失去的情誼？還是揭開更深的傷痕？《獵人兄弟》將於3月21日全台上映。