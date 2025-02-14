老公23歲前「無車無電無手機」　開葷後沈迷色情網站⋯妻子心累

記者蕭采薇／台北報導

神的考驗是可以被克服的嗎？全新真人實境秀《禁忌的愛》（Forbidden Love）中，四對戀人將面對「宗教」這道愛情難關。由於信仰不同，造就兩人之間迥異的生活方式與價值觀，從髮型、穿著到飲食等各種規範，都可能成為彼此或與家人衝突的導火線。

▲《禁忌的愛》戀人們因信仰不同而有迥異的生活方式與價值觀。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

為了將感情修成正果，他們必須有所犧牲，有些正努力嘗試皈依，有些則被迫放棄原生家庭和文化。23歲的埃爾默（Elmer）信仰基督新教的分支亞米許（Amish），他老家的亞米許人為了保持和平且單純的生活方式，過著無車無電、更別提管路系統和科技的日子。

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在遇見「現代人」妻子琳希（Lindsey）並接觸科技產品前，埃爾默吐槽自己「像是活在19世紀」，但他的家人卻認為他是遭「惡魔」污染而斷絕往來。這對一見鍾情的小倆口已結婚半年，琳希原以為埃爾默的單純是優點，卻沒料到他需要學習的事情超乎想像。

▲為了讓埃爾默與「現代人」的生活接軌，妻子琳希正在教導他如何使用牙線。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

小至如何使用潔牙用品、用電燈取代燭火，大至如何開車；而埃爾默沉迷於用手機瀏覽成人內容，更讓琳希難以理解，尤其她正經歷懷孕引起的賀爾蒙變化。



伊萊（Eli）則是正統派猶太人，該教派的特色是嚴格遵守教義規定，並禁止與非猶太人交往。原先信仰天主教的勞莉（Laurie）為了和伊萊共度餘生，決定報名妥拉（Torah）課程積極學習相關文化，以成為一名猶太人。殊不知，等待她的卻是無止盡的放棄與改變，日常中只能吃符合猶太潔食規定的肉類和起司，也不能穿牛仔褲以維持端莊。

▲埃爾默（右）沉迷於用手機瀏覽成人內容，讓正經歷孕期賀爾蒙變化的妻子相當難受。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

此外，生理期時不能碰觸丈夫，因為根據妥拉經的教義，女性在月經期間是不純淨的。在愛情力量的驅使下，勞莉逐一接受了大部分的規範，唯獨對婚後必須戴上「謝特爾假髮（Sheitel）」以藏起屬於夫妻倆私密部位的真髮感到抗拒。試戴假髮時，她看著鏡子裡陌生的自己，心中的害怕瞬間湧上，擔心放棄原先的生活方式會使她失去自我。

▲看著鏡中戴著猶太教的謝特爾假髮的自己，讓勞莉感到相當陌生且害怕失去自我。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

面對強烈的宗教差異，情侶們的取捨會讓戀情更加穩固，亦或走向關係破裂呢？《禁忌的愛》每星期四晚間8點，於TLC 旅遊生活頻道全新節目，亦可於Max同步收看。