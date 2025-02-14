ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

老公23歲前「無車無電無手機」　開葷後沈迷色情網站⋯妻子心累

記者蕭采薇／台北報導

神的考驗是可以被克服的嗎？全新真人實境秀《禁忌的愛》（Forbidden Love）中，四對戀人將面對「宗教」這道愛情難關。由於信仰不同，造就兩人之間迥異的生活方式與價值觀，從髮型、穿著到飲食等各種規範，都可能成為彼此或與家人衝突的導火線。

▲《禁忌的愛》戀人們因信仰不同而有迥異的生活方式與價值觀。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

▲《禁忌的愛》戀人們因信仰不同而有迥異的生活方式與價值觀。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

為了將感情修成正果，他們必須有所犧牲，有些正努力嘗試皈依，有些則被迫放棄原生家庭和文化。23歲的埃爾默（Elmer）信仰基督新教的分支亞米許（Amish），他老家的亞米許人為了保持和平且單純的生活方式，過著無車無電、更別提管路系統和科技的日子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在遇見「現代人」妻子琳希（Lindsey）並接觸科技產品前，埃爾默吐槽自己「像是活在19世紀」，但他的家人卻認為他是遭「惡魔」污染而斷絕往來。這對一見鍾情的小倆口已結婚半年，琳希原以為埃爾默的單純是優點，卻沒料到他需要學習的事情超乎想像。

▲《禁忌的愛》戀人們因信仰不同而有迥異的生活方式與價值觀。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

▲為了讓埃爾默與「現代人」的生活接軌，妻子琳希正在教導他如何使用牙線。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

小至如何使用潔牙用品、用電燈取代燭火，大至如何開車；而埃爾默沉迷於用手機瀏覽成人內容，更讓琳希難以理解，尤其她正經歷懷孕引起的賀爾蒙變化。
 
伊萊（Eli）則是正統派猶太人，該教派的特色是嚴格遵守教義規定，並禁止與非猶太人交往。原先信仰天主教的勞莉（Laurie）為了和伊萊共度餘生，決定報名妥拉（Torah）課程積極學習相關文化，以成為一名猶太人。殊不知，等待她的卻是無止盡的放棄與改變，日常中只能吃符合猶太潔食規定的肉類和起司，也不能穿牛仔褲以維持端莊。

▲《禁忌的愛》戀人們因信仰不同而有迥異的生活方式與價值觀。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

▲埃爾默（右）沉迷於用手機瀏覽成人內容，讓正經歷孕期賀爾蒙變化的妻子相當難受。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

此外，生理期時不能碰觸丈夫，因為根據妥拉經的教義，女性在月經期間是不純淨的。在愛情力量的驅使下，勞莉逐一接受了大部分的規範，唯獨對婚後必須戴上「謝特爾假髮（Sheitel）」以藏起屬於夫妻倆私密部位的真髮感到抗拒。試戴假髮時，她看著鏡子裡陌生的自己，心中的害怕瞬間湧上，擔心放棄原先的生活方式會使她失去自我。

▲《禁忌的愛》戀人們因信仰不同而有迥異的生活方式與價值觀。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

▲看著鏡中戴著猶太教的謝特爾假髮的自己，讓勞莉感到相當陌生且害怕失去自我。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

面對強烈的宗教差異，情侶們的取捨會讓戀情更加穩固，亦或走向關係破裂呢？《禁忌的愛》每星期四晚間8點，於TLC 旅遊生活頻道全新節目，亦可於Max同步收看。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關韶文「想喝鬼鬼母乳」全場傻眼　生日聚餐被她放鳥「氣到斷聯半年」

推薦閱讀

台知名女主播不倫車震！鑽後座狂晃動 「小王探頭看」狗仔：拍到了

台知名女主播不倫車震！鑽後座狂晃動 「小王探頭看」狗仔：拍到了

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

波多野結衣吐露「想去台灣」卻被告知不行！難過曝：已無海外需求

波多野結衣吐露「想去台灣」卻被告知不行！難過曝：已無海外需求

李燕再婚近2年…情人節前夕宣布好消息！　尪燦笑放閃：共同承擔

李燕再婚近2年…情人節前夕宣布好消息！　尪燦笑放閃：共同承擔

陸狗仔情人節爆大瓜！　預告「大熱CP成真」…丟3線索先排除2CP

陸狗仔情人節爆大瓜！　預告「大熱CP成真」…丟3線索先排除2CP

百萬網紅DK「3控訴再轟孫生」　見女友護愛不忍了：騷擾就是騷擾

百萬網紅DK「3控訴再轟孫生」　見女友護愛不忍了：騷擾就是騷擾

新光三越氣爆4死32傷！命理師1月預言「中部注意火災」影片挖出

新光三越氣爆4死32傷！命理師1月預言「中部注意火災」影片挖出

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

交往13年！張睿家情人節公開「絕美浪漫婚紗照」　正妹妻正臉曝光

交往13年！張睿家情人節公開「絕美浪漫婚紗照」　正妹妻正臉曝光

肯爺才帶妻「3點全露走紅毯」爆離婚！　經紀公司發聲了

肯爺才帶妻「3點全露走紅毯」爆離婚！　經紀公司發聲了

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

周杰倫終於官宣了！　親口認好消息：暫定八月九月

周杰倫終於官宣了！　親口認好消息：暫定八月九月

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

台知名女主播不倫車震！鑽後座狂晃動 「小王探頭看」狗仔：拍到了

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

波多野結衣吐露「想去台灣」卻被告知不行！難過曝：已無海外需求

李燕再婚近2年…情人節前夕宣布好消息！　尪燦笑放閃：共同承擔

陸狗仔情人節爆大瓜！　預告「大熱CP成真」…丟3線索先排除2CP

百萬網紅DK「3控訴再轟孫生」　見女友護愛不忍了：騷擾就是騷擾

新光三越氣爆4死32傷！命理師1月預言「中部注意火災」影片挖出

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

交往13年！張睿家情人節公開「絕美浪漫婚紗照」　正妹妻正臉曝光

肯爺才帶妻「3點全露走紅毯」爆離婚！　經紀公司發聲了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 老公23歲前「無車無電無手機」　開葷後沈迷色情網站⋯妻子心累
  2. 告五人世運開唱搶票倒數　粉絲「拜月老、搶乖乖」曝超妙搶票攻略
  3. 「小許瑋甯」韓笙笙閃電宣布懷孕！喜曬超音波照…被老公甜抱入懷
  4. 女星臉書發文「驚動全家人」　爸媽震怒：要斷絕關係...內幕曝光
  5. 快訊／方力申情人節宣布結婚！情定小14歲葉萱…認愛2年修成正果
  6. 依依❤納豆「激短褲拍婚紗」穿超辣！泰國解放鉛筆腿被看光：還可以嗎
  7. 《爸爸去哪兒》董力官宣「比利時超正女友」！　1線索爆：已婚了
  8. 獨家／AMPERS＆ONE來台嚐正宗雞排：瘋了　N.Flying宰鉉探班餵食超暖
  9. 孫生性騷遭判刑認「以後會先問」！　陳沂分析他態度：繼續凹
  10. 陸狗仔爆當紅CP秘戀！暗揭「渣男甩地下女友+女星變小三」2CP中槍

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366