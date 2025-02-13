陶晶瑩曬「6高含金量才女」聚會合照！　張小燕、林依晨全來了

記者王靖淳／綜合報導

女星陶晶瑩在演藝圈內擁有好人緣，平時會透過社群記錄生活的她，昨（12）日元宵節在微博曬出一張聚會合照，畫面中可見到「綜藝教母」張小燕、「金曲歌后」徐佳瑩、魏如萱以及「金鐘視后」林依晨。貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲陶晶瑩會在社群分享生活。（圖／翻攝自微博／陶晶瑩）

照片中，一群女星正在餐桌前歡聚，她們表情開朗，動作活潑，似乎在享受一段愉快的聚餐時光。陶晶瑩戴著大框眼鏡，身穿印花T恤，對鏡頭比出一個剪刀手勢；一旁的許哲珮將頭髮染成鮮豔粉色，同樣笑臉迎人。中間的魏如萱穿著黑色上衣，面露燦笑；一旁的黃嘉千戴著眼鏡，對鏡頭擺出俏皮手勢。此外，林依晨、張小燕、徐佳瑩則坐在餐桌前，她們的服裝休閒，臉上露出開心表情，整體氛圍輕鬆愉快。

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▲陶晶瑩微博曬照祝福大家平安快樂。（圖／翻攝自微博／陶晶瑩）

事實上，陶晶瑩過去就曾在社群曬出與演藝圈好友們的聚會合照，當時照片中同樣可見到林依晨、徐佳瑩、魏如萱、許哲珮以及蘇慧倫，每個人都身穿自然休閒的打扮，淡妝之下可見個個皮膚吹彈可破，就如少女般。陶晶瑩還在文中開心表示「總算有一次，全員到齊！窗外的雨擋不住四面八方而來的熱情，女人們說著說著就互相療癒，法力大增～怪奇少婦們。」合照曝光後，掀起不小討論。

▲陶晶瑩分享聚會合照。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）