耗時一年全新實境來了！　集結8領域主持人「名單驚見奧運國手」

記者孟育民／台北報導

今年最勇猛的實境節目《不在我的世界當勇者》由胡宇威、李霈瑜（大霈）、楊奇煜、林莎、郭芝吟（吱吱）、文姿云、喬瑟夫、許廷瑞，共8位來自不同跨領域的佼佼者，節目集結運動競賽、原住民文化、美食、科技等元素。談起接下主持棒全民隊長胡宇威表示：「一開始其實不知道有哪些任務或賽事，參與之後更深入的了解文化，與認識這些夥伴非常難忘！」





▲▼最勇實境節目《不在我的世界當勇者》即將播出，胡宇威參與節目主持。（圖／公視提供）

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曾獲得兩座金鐘獎生活風格節目主持人獎的李霈瑜（大霈）憶起節目拍攝競賽過程，她也坦言：「超級不容易！很想念大家聚在一起聊天，互相療癒的過程。」談起參與此檔實境秀大霈笑說：「期待能跟喬瑟夫試圖發展綜戀劇情，結果很可惜沒有。」





▲大霈。（圖／公視提供）

主持群還包括YouTube擁數十萬訂閱的喜劇演員喬瑟夫、工業職人超認真少年、奧運國手文姿云，令人驚喜與期待！文姿云談起第一次主持坦言：「很緊張，怕自己表現不佳，想起第一次看見大家時，很驚訝，都是在電視上看到的人。」

▲文姿云。（圖／公視提供）

其中喜劇演員喬瑟夫與郭芝吟因外型相似，常被網友誤認為兄妹，當兩人首次在節目中相遇時，喬瑟夫開玩笑地說：「怎麼妹妹來了！」郭芝吟也笑回：「看到喬瑟夫覺得很好笑，心想該不會是因為我們長得很像，所以才邀請我們吧？」但經過節目相處後會覺得，如果真的有個像喬瑟夫這樣的哥哥，一定會很幸福，因為他雖然話不多，卻總是默默關心大家。

▲▼喬瑟夫與郭芝吟被網友說撞臉。（圖／公視提供）

《不在我的世界當勇者》耗時１年多籌備，製作單位更為了拍攝此節目，特別打造超過百坪密室空間、藝人宿舍、導播控制室等，節目裡將窺探主持群最日常互動、最真實的情感與最激烈的競爭火花，不僅是體能比拼，還將展現他們個人的韌性與勇氣，誰能堅持到最後奪得勇者，令人期待！節目將於2月23日起每週日晚間9點公視、公視+同步播出。









