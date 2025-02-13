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獨／林予晞大方公開情人節行程！　40歲「過年沒被催婚」秘訣曝光

記者黃庠棻／台北報導

懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》是台灣第一部以週刊娛樂記者為主題的影集，將挑戰台劇史上最大尺度，血淋淋揭露演藝圈不爲人知的潛規則，由林予晞、薛仕凌、王渝萱、柯淑勤、李銘忠、宋柏緯主演。

▲林予晞首次擔任有聲書聲音主播。（圖／鏡文學提供）

▲林予晞主演《死了一個娛樂女記者之後》。（圖／鏡文學提供）

林予晞今（13）日接受《ETtoday星光雲》訪問，被問到情人節將至是否有所規劃，她一聽先是愣了一下，似乎沒有發現隔天就是情人節，後來馬上公開自己的行程，率性大笑直呼「看中醫」，原來她近期為了新戲《死了一個娛樂女記者之後》馬不停蹄宣傳，身體過於勞累。

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▲林予晞首次擔任有聲書聲音主播。（圖／青春期影視娛樂提供）

▲林予晞分享情人節行程。（圖／青春期影視娛樂提供）

隨後，林予晞透露自己其實在踏入演藝圈之前，在當空服員時期就已經不太過情人節、生日或是特殊節日，因為工作的時間不固定，很難提早跟其他人做好約定，因此早已養成不過節日的習慣。幸好，情人節剛好是她宣傳期以來久違的休假，所以已排定好會去看中醫。

▲林予晞首次擔任有聲書聲音主播。（圖／青春期影視娛樂提供）

▲林予晞分享情人節行程。（圖／青春期影視娛樂提供）

此外，林予晞被問到春節過年是否有被家人催婚，她淡淡掉笑說「我已經過了被催婚的年紀，家人已經讓我放飛自我了」，她表示自己在工作、家人的照顧上都有交出成績單，所以家人也無話可說，笑說「感謝資本主義」，但仍強調「有的時候大人會覺得只要妳過得好就好」。

▲▼GQ年度風格大賞紅毯活動-林予晞。（圖／記者周宸亘攝）

▲林予晞過年沒有被家人催婚。（圖／記者周宸亘攝）

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