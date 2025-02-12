購物專家志銘東森廣場台北車站直播　徐小可爆帶17人遊泰找不到小孩

記者葉文正／台北報導

東森電視購物今天起在東森廣場台北車站（K區地下街）革命性直播，將直播間搬進商場，打頭陣的就是購物專家志銘與最會購物的藝人徐小可，在民眾最愛逛街的K區赤裸裸地大賣義大利賈柯巴齊0酒精香檳飲、義大利原裝LOME100%天然石榴精萃等好物，徐小可表示，這種體驗真的很特別，志銘則笑說觀眾亂入就任他亂入，因這就是LIVE。但徐小可透露，過年帶全家17人遊泰國，還差點找不到小孩。

▲東森購物專家志銘(左)與藝人徐小可(右)於東森廣場K區地下街舉行2025新春漂漂亂賣會，促銷東購自營商品義大利賈柯巴齊0酒精香檳飲及義大利原裝LOME100%天然石榴精萃。（圖／記者湯興漢攝）

購物專家志銘說，這樣的直播臨場感很好，因為現場有很多觀眾來來去去，他認為：「以前觀眾用電視看我們，有點距離，但現在直接接觸，觀眾也已可直接試吃跟試喝，想買也可以現場或在線下買，之前直播時，還有民眾亂入，當下他就決定不去驅趕民眾，接下來每周三到六都會有專家在K區直播，電視機上看得到的，在這裡都有得買。」

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▲徐小可在試吃區賣力介紹各種好康。（圖／記者湯興漢攝）

徐小可也認為這種直播的感覺很好，「從大家圍觀的眼神，我就會知道，你有喜歡，那我就用力告訴你，這商品有多好，比棚內直播多了很多人情味，互動感覺多了很多。」志銘也爆料，徐小可是東森購物VIP，之前還訂了草莓凍乾15箱，橘子買30幾組，徐小可笑說跟著東森購物買，不會荷包失血，送禮自用都很有面子，而且這裡一天兩場直播，就算沒缺、買一買也滿足，基本也沒有在看節日買，而是想買就會去買。

▲志銘與奉勸大家要吃的健康。（圖／記者湯興漢攝）

徐小可提到，過年帶全家17人到泰國旅行，那瞬間覺得，退休後也可以做旅行社帶大家旅遊。志銘說自己有回家陪家人吃年夜飯，但兩人都還是很苗條，志銘說只能吃天然的食物，就是跟徐小可學的。徐小可說，她會在直播前，自己花40分鐘運動跑超慢跑，才能維持苗條身材。

▲徐小可於東森廣場K區地下街促銷東購自營商品義大利賈柯巴齊0酒精香檳飲。（圖／記者湯興漢攝）

徐小可透露，帶17個人出去玩，最大困難就是分配房間，因為小朋友想要一起睡，但是小孩又被分配在不同樓層，因為房卡有隱私設定，小孩可能被困在同一層樓等爸媽，有時候會找不到小孩，但很感謝家人包容，第一次帶這麼多人去玩，泰國也有朋友幫忙，吃飯也全都安排好，剛好又農曆年，就在當地圍爐吃團圓飯了。

▲K區在非尖峰時段就有不少人潮。（圖／記者湯興漢攝）

購物再也不只是看電視下單！東森電視購物顛覆傳統，將直播間搬進商場，帶來「體驗式直播」全新模式。即日起，每週三至週六，東森電視購物在東森廣場台北車站LIVE直播，邀請消費者親臨現場，不只觀看、還能親手試用、試吃、試穿，喜歡就能馬上帶回家，享受前所未有的沉浸式購物體驗。

▲徐小可過年期間帶全家出國旅遊。（圖／記者湯興漢攝）

東森電視購物將線上與線下購物完美結合，不管是超夯話題新品、熱銷保健食品，還是時尚穿搭與頂級美食，消費者都能親自感受、試吃、試穿，現場還有專家解說，幫助你快速找到最適合的商品。現場購買還享有獨家優惠，讓消費者買得更超值、更開心。

這場創新的購物革命，讓購物變得更有趣，還能為商場帶來滿滿人氣與消費熱潮。想知道商品的觸感如何？食品的口感如何？來到東森電視購物 LIVE現場，可一次解決所有疑問。購物專家與藝人將零距離帶你體驗最新、最優惠的選品，還有驚喜抽獎、專屬折扣，讓現場氛圍更加熱鬧！

本週的直播陣容超強大，多位知名購物專家與藝人聯手推薦最棒的商品。2月12日由購物專家志銘與藝人徐小可揭開序幕，2月13日羅聆攜手藝人小Call帶來驚喜場次，2月14日詠昕與依依帶來時尚穿搭與健康食品，2月15日則由玉雙與林立青壓軸，確保每天都有不容錯過的直播內容。