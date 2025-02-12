ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

任達華將迎70歲生日…私下寵名模妻「老婆說啥都是對的」過程曝光

記者黃庠棻／台北報導

男星任達華在演藝圈零負評，演出電影部部都是佳作，一直都是各大劇組公認的優質好演員，作品一部接著一部拍攝，幾乎沒停過的他，日前百忙中接受LiTV越洋專訪，聊到演出電影《源生罪》、《潛行》與《斷網》等的過程，他也大方分享。

▲任達華是演藝圈零負評男神之一。（圖／LiTV、任達華提供）

▲任達華是演藝圈零負評男神之一。（圖／LiTV、任達華提供）

面對各式劇本邀約，被問到接戲的原因，任達華毫不猶豫地說「支持新進導演！」，他表示拍戲很辛苦，做為一位資深演員，除了一直嘗試不同角色挑戰外，面對大環境，他期待藉由自己一己之力，去支持新人導演勇於接受挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

任達華補充「當然這些新導演不會一開始就十全十美，有的歷練不足，有的或許拍攝方式不夠大膽，有的可能還拍不出劇本想傳達給觀眾的意念，訊息距離太遠了，但我覺得這些都是很好的，有這樣的循環，新導演可以把好的留著，然後帶領監製、攝影等這個團隊，能團結用心拍出更好的作品，這才是『創作』中最重要的事。」

▲任達華是演藝圈零負評男神之一。（圖／LiTV、任達華提供）

▲任達華是演藝圈零負評男神之一。（圖／LiTV、任達華提供）

聊到角色，任達華演過不少警察，堪稱是「警察擔當」，例如《PTU》、《跟蹤》、《迷城》、《怒火》、《殺破狼》、《追龍2：賊王》、《斷網》、《潛行》他都是飾演警察，被問到是否想要挑戰反派角色，他笑說「我喜歡演好的警察，也喜歡演不好的警察，但我更喜歡是演雙面的警察！」

比起其他職業，任達華覺得「警察」這個職業特別存在著人性，說道「因為警察一方面要面對良善的人，一方面又面對著不好（犯法）的人，其實內心掙扎是很大的，對我來說，每個警察都是嶄新的角色，透過劇組團隊幫助與合作，我演了很多我覺得很好的警察角色！」

▲任達華是演藝圈零負評男神之一。（圖／LiTV、任達華提供）

▲任達華是演藝圈零負評男神之一。（圖／LiTV、任達華提供）

任達華在現實生活中，是演藝圈裡公認的超級好丈夫與模範好爸爸，聊到婚姻相處之道，他覺得夫妻間最重要是信任，情人節即將到來，他直呼「老婆說什麼話都是對的！要是意見不同，慢慢來…慢慢來…。」，言下之意就是當下不衝動，傾聽對方心思。

▲任達華是演藝圈零負評男神之一。（圖／LiTV、任達華提供）

▲任達華是演藝圈零負評男神之一。（圖／LiTV、任達華提供）

事實上，任達華平常愛放閃，給老婆琦琦製造浪漫驚喜，例如曾為了妻子費心買了各種對方最喜愛的泰迪熊，直呼「對我來說，天天都是情人節！」。至於女兒晴佳，任達華也說跟女兒相處就像朋友般無話不談。

▲任達華是演藝圈零負評男神之一。（圖／LiTV、任達華提供）

▲任達華是演藝圈零負評男神之一。（圖／LiTV、任達華提供）

而任達華女兒晴佳天生外型姣好，讓不少粉絲期待她也能進演藝圈發展，他說「我採開放式，她長大了有自己的想法，我就是全面支持！」即將邁入70歲的任達華說道「我就是開開心心向前走，不管是17歲還是70歲，工作上，我的態度永遠都不變，就是全力以赴，努力做好職分，生活也是，我享受身邊所有的禮物，以及，我學會時時都抱持感謝！」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

推薦閱讀

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

大S登上紐約時報廣場！「只播1分鐘」費用超驚人　粉淚：她被默默愛著

大S登上紐約時報廣場！「只播1分鐘」費用超驚人　粉淚：她被默默愛著

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可聲請停止親權到成年

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可聲請停止親權到成年

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

8歲女童慘遭老師殺害！IVE送花圈弔唁　父悲痛：員瑛是女兒的夢想

8歲女童慘遭老師殺害！IVE送花圈弔唁　父悲痛：員瑛是女兒的夢想

S媽獨力養活大S三姊妹！護女甩酗酒夫霸氣離家　喪女潰堤喊：心破了洞

S媽獨力養活大S三姊妹！護女甩酗酒夫霸氣離家　喪女潰堤喊：心破了洞

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」

毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」

明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一

明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一

ETtoday粉絲窩送KKBOX 風雲榜門票　去看SUPER JUNIOR兩分隊

ETtoday粉絲窩送KKBOX 風雲榜門票　去看SUPER JUNIOR兩分隊

毛弟「女模新歡」超正長相曝光！IG被揪7線索露餡　經紀人親揭兩人關係

毛弟「女模新歡」超正長相曝光！IG被揪7線索露餡　經紀人親揭兩人關係

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

大S登上紐約時報廣場！「只播1分鐘」費用超驚人　粉淚：她被默默愛著

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可聲請停止親權到成年

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

8歲女童慘遭老師殺害！IVE送花圈弔唁　父悲痛：員瑛是女兒的夢想

S媽獨力養活大S三姊妹！護女甩酗酒夫霸氣離家　喪女潰堤喊：心破了洞

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」

明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

任達華

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《美國隊長》在台上映「特別場全賣光」　全美首週票房近破億美元
  2. S媽痛失大S「心破了一個洞」！心理師吐恐遇1情況　最擔憂小S：會很多自責
  3. 米可白絕美純白婚紗照曝光！　「新郎不是孫綻」拍攝過程超艱辛
  4. 任達華將迎70歲生日…私下寵名模妻「老婆說啥都是對的」過程曝光
  5. 被嗆腦子有洞「不考慮徐家感受」　賈永婕急上火線反擊了
  6. 《周處除三害》確定翻拍韓國版！　大陸上映創下約29億票房
  7. 男星北海道滑雪險鬧人命！　栽進雪坑無人救援「一度失溫」還原驚悚過程
  8. BL劇尺度超大…2男星拍床戲「內褲形狀變了」　認了起生理反應！
  9. 兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係
  10. Kep1er沈小婷遭前公司開告！　「身份證號竟沒馬賽克」見面會急喊卡

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366