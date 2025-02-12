任達華將迎70歲生日…私下寵名模妻「老婆說啥都是對的」過程曝光

記者黃庠棻／台北報導

男星任達華在演藝圈零負評，演出電影部部都是佳作，一直都是各大劇組公認的優質好演員，作品一部接著一部拍攝，幾乎沒停過的他，日前百忙中接受LiTV越洋專訪，聊到演出電影《源生罪》、《潛行》與《斷網》等的過程，他也大方分享。

▲任達華是演藝圈零負評男神之一。（圖／LiTV、任達華提供）

面對各式劇本邀約，被問到接戲的原因，任達華毫不猶豫地說「支持新進導演！」，他表示拍戲很辛苦，做為一位資深演員，除了一直嘗試不同角色挑戰外，面對大環境，他期待藉由自己一己之力，去支持新人導演勇於接受挑戰。

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任達華補充「當然這些新導演不會一開始就十全十美，有的歷練不足，有的或許拍攝方式不夠大膽，有的可能還拍不出劇本想傳達給觀眾的意念，訊息距離太遠了，但我覺得這些都是很好的，有這樣的循環，新導演可以把好的留著，然後帶領監製、攝影等這個團隊，能團結用心拍出更好的作品，這才是『創作』中最重要的事。」

▲任達華是演藝圈零負評男神之一。（圖／LiTV、任達華提供）



聊到角色，任達華演過不少警察，堪稱是「警察擔當」，例如《PTU》、《跟蹤》、《迷城》、《怒火》、《殺破狼》、《追龍2：賊王》、《斷網》、《潛行》他都是飾演警察，被問到是否想要挑戰反派角色，他笑說「我喜歡演好的警察，也喜歡演不好的警察，但我更喜歡是演雙面的警察！」

比起其他職業，任達華覺得「警察」這個職業特別存在著人性，說道「因為警察一方面要面對良善的人，一方面又面對著不好（犯法）的人，其實內心掙扎是很大的，對我來說，每個警察都是嶄新的角色，透過劇組團隊幫助與合作，我演了很多我覺得很好的警察角色！」

▲任達華是演藝圈零負評男神之一。（圖／LiTV、任達華提供）



任達華在現實生活中，是演藝圈裡公認的超級好丈夫與模範好爸爸，聊到婚姻相處之道，他覺得夫妻間最重要是信任，情人節即將到來，他直呼「老婆說什麼話都是對的！要是意見不同，慢慢來…慢慢來…。」，言下之意就是當下不衝動，傾聽對方心思。

▲任達華是演藝圈零負評男神之一。（圖／LiTV、任達華提供）

事實上，任達華平常愛放閃，給老婆琦琦製造浪漫驚喜，例如曾為了妻子費心買了各種對方最喜愛的泰迪熊，直呼「對我來說，天天都是情人節！」。至於女兒晴佳，任達華也說跟女兒相處就像朋友般無話不談。

▲任達華是演藝圈零負評男神之一。（圖／LiTV、任達華提供）

而任達華女兒晴佳天生外型姣好，讓不少粉絲期待她也能進演藝圈發展，他說「我採開放式，她長大了有自己的想法，我就是全面支持！」即將邁入70歲的任達華說道「我就是開開心心向前走，不管是17歲還是70歲，工作上，我的態度永遠都不變，就是全力以赴，努力做好職分，生活也是，我享受身邊所有的禮物，以及，我學會時時都抱持感謝！」。