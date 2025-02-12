Kep1er沈小婷遭前公司開告！　「身份證號竟沒馬賽克」見面會急喊卡

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團Kep1er大陸成員沈小婷在2022年出道，因精緻外貌和出色舞技受到喜愛。她於元旦當天才宣佈與大陸經紀公司Topclass結束合作，沒想到，12日竟傳出遭前公司提告，還被流出了身份證號。

▲沈小婷在去年底結束與大陸經紀公司的合約。（圖／翻攝自微博／-沈小婷-）

沈小婷原定在23日、25日於日本舉行個人見面會，然而她的前東家Topclass在12日發出取消通知，直指因沈小婷於10日「正式表示不同意履行聘用合同（合約）及後續演藝活動」，導致日本粉絲見面會不得不取消，Topclass還向主辦方嚴正表示：「該藝人的行為給貴司帶來的惡劣影響和後果，我司致以最真誠的歉意！」

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▲沈小婷月底在日本的粉絲見面會宣佈取消。（圖／翻攝自沈小婷日本官網）

Topclass還提到，公司在2024年7月8日就已與日本公司簽署《藝人演藝活動聘用合同》，並多次口頭、電子郵件告知沈小婷關於活動的具體安排，「沈小婷對此是知悉和了解的。」

Topclass表示，因為早在去年就已經簽約且安排活動，認為沈小婷有義務履行工作，「我司認為沈小婷拒絕履行演藝活動的行為違反了《藝人合同》的6、13款的約定義務，有鑒於此，我司將積極依據《藝人合同》通過法律手段要求沈小婷承擔違約及賠償責任。」

▲沈小婷前東家在公開發出的通知函中，直接曝光沈小婷的身份證號。（圖／翻攝自微博）

除了Topclass準備開告的消息令粉絲震驚，其通知聲明中，直接將沈小婷的身份證號露出的行為，也掀起爭議，引粉絲紛紛不滿表示「多的不說，這個爆身份證就是犯法了」、「沈小婷太慘了，合約到期前一天還在配合前公司完成最後一個行程，結果卻被前公司在合約存續期內擅自和日本公司簽約到26年底」。