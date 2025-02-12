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熬過離婚！李易露面曝修補秘訣　送錯禮「不過情人節」六月露尬笑

記者黃庠棻／台北報導

勇奪第57屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）類最佳女主角、最佳女配角等3項大獎，GagaOOLala旗艦原創台劇《第一次遇見花香的那刻》第2季回歸，今（12）日舉辦上架記者會，主演林辰唏、程予希、李易、袁漠遙皆一同出席。

▲▼林辰唏、程予希、李易《第一次遇見花香的那刻第2季》上架記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲程予希（左起）、林辰唏、李易出席《第一次遇見花香的那刻第2季》上架記者會。（圖／記者湯興漢攝）

李易今（12）日出席《第一次遇見花香的那刻》第2季上架記者會，久違出席戲劇場合的他顯得相當興奮，上一季面對老婆林辰唏出軌，這一季的劇情中演到夫妻倆離婚，在劇中不僅跟林辰唏有許多對手戲，面對「情敵」程予希也有情感上的演出。

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▲▼林辰唏、程予希、李易《第一次遇見花香的那刻第2季》上架記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲李易出席《第一次遇見花香的那刻第2季》上架記者會。（圖／記者湯興漢攝）

在戲中李易跟飾演老婆的林辰唏離婚，戲外的他近期也挺過婚變，與妻子六月近日也不時會在社群網站上放閃，被問到是否「心有戚戚焉」，他高EQ說道「沒有，是巧合」，強調「每個人相處都有自己的事，我們現在很好」。

▲六月李易多次傳婚變。（圖／翻攝自六月臉書）

▲李易出席記者會大方談及老婆六月。（圖／翻攝自六月臉書）

被問到跟老婆六月如何修補婚姻，李易大方坦言「沒有特別修補，就是重新認識彼此」，最近夫妻倆多了一些對話的時間，也多認識了彼此的朋友，過去把大部分時間都花在關心小孩身上，現在變得有更多事情可以拿出來聊天。

▲▼六月李易。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）

▲李易出席記者會大方談及老婆六月。（圖／翻攝自六月臉書）

情人節將至，李易透露從以前跟六月就不太會過節，直呼「我們都覺得那是商人的節日」，過去送禮大部分都是包紅包或是匯款，讓老婆自己去買喜歡的東西，他透露因為過去有送錯東西的經驗，妻子都會忍不住露出尬笑，當下心想「又猜錯了」，笑說自己「比較臭直男，不細膩」。

▲六月李易多次傳婚變。（圖／翻攝自六月臉書）

▲李易出席記者會大方談及老婆六月。（圖／翻攝自六月臉書）

幸好，李易、六月夫妻倆挺過婚變傳言，現在相處起來越來越輕鬆，李易表示「要什麼就直接跟對方講」，像是想吃哪家餐廳，就會約好一起去，在記者會前還跟老婆討論暑假小孩要去澎湖戶外教學，兩人也會同行，他甚至已經開始分享景點，屆時要帶著家人一起出遊。

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