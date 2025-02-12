記者張筱涵／綜合報導

大陸女星姚笛因2014年介入文章與馬伊琍的婚姻，尤其當時馬伊琍懷孕中，更引起爭議，演藝事業一度停擺。近日她宣布參與大陸節目《演員請就位3》，正式回歸螢光幕前，引發網友熱議，意見呈現兩極。

▲姚笛曾因被拍到熱吻文章，形象一落千丈。（圖／翻攝自微博／姚笛）



《演員請就位3》日前公布參賽名單，除了姚笛，還包括因婚變節目引發討論的楊子，以及因整形爭議聞名的網紅劉梓晨。姚笛的復出消息一出，立刻在網路上引起熱議，在她宣布自己確定參加的貼文下，網友表示「現在都不審核了？那支持李小璐復出」、「那我覺得那些被封的演員都可以出來了，妳都能出來」但也有人為她加油：「陳赫都能出來，憑啥人家不能復出，況且人家演技也不差」、「加油啊，頂住壓力，用實力證明自己，逆風翻盤，好喜歡你的劇啊，看了無數遍」。

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▲▼姚笛發文和網友反應。（圖／翻攝自微博／姚笛）



事實上，姚笛曾憑藉《裸婚時代》走紅，外型清純且演技備受肯定，然而2014年與文章的婚外情曝光後，形象大受影響，甚至被封為「最強小三」，事業一落千丈。2019年與富商男友結婚，成為豪門媳婦，但婚姻狀況多次傳出波折，曾一度傳出和丈夫雙雙出軌，2022年還被拍到與一高大男子於酒吧親密互動，兩人還一起回男方家過夜。