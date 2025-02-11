邱鋒澤簽唱會尿急遭炎上　黃偉晉心疼揭內幕：他跟五堅情道歉

記者蔡琛儀／台北報導

黃偉晉今（11日）被宣布將二度接下第20屆KKBOX風雲榜主持棒，今出席記者會，過去的他作風一向直接，也會不時回嗆酸民，不過他自從加入張惠妹經紀人陳鎮川旗下後，自虧收斂很多，若有和網友「互動」，通常會被他視作是「自我充電」。

▲黃偉晉二度接下KKBOX風雲榜主持棒。（圖／記者周宸亘攝）

前陣子五堅情團長邱鋒澤，因尿急被粉絲批評在簽唱會上不用心、敷衍等，婁峻碩出面緩頰也連帶被罵，黃偉晉雖然沒有加入戰局，但他透露，在錄音時還是和小賴輪流開導安慰他，也表示邱鋒澤真的非常在意這件事。

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黃偉晉替邱鋒澤說話，表示他除了自我反省，還因此傳訊息跟五堅情全員道歉：「他很在意這樣的形象問題，怕影響到我們，就在群組道歉，打了一小段，大概就是說兄弟們對不起，我們說幹嘛道歉、我們愛你、三八喔。」

▲邱鋒澤前陣子被粉絲抱怨不用心，讓他相當在意。（圖／原音娛樂提供）

而黃偉晉過去也是「SpeXial」團員之一，之前他和前隊友許銘杰、連晨翔、Teddy、風田一起上節目，五人也是最常私下約見面的一群，他表示SpeXial其實還是有個群組在，還會互道新年快樂，去年底他媽媽過世，SpeXial也有好幾位團員一起來看望他。但對於SpeXial是否也會重新合體聚首？他表示：「時間到了，有意願都擋不住，但也說不定回鍋沒人要看。」笑說若合體就看彼此情分和回憶殺，錢反而是其次。