劉玉玲對尬靈異體質女星！　拍片現場「無人房傳敲牆聲」真鬧鬼了

記者黃庠棻／台北報導

由奧斯卡金獎名導史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）執導的最新超自然靈異新片《感應》（Presence），即將在本週五（14日）於台灣正式獻映。本片由好萊塢最具知名度的華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）領銜主演，詮釋讓家庭關係無比窒息的強硬母親。

▲劉玉玲、卡莉娜梁主演靈異電影《感應》。（圖／采昌國際多媒體提供）

超自然話題新片《感應》，在最初選角階段便鎖定好萊塢華裔女星劉玉玲擔綱主演。而本片導演史蒂芬索德柏，於1989年推出的《性、謊言、錄影帶》深深震撼著當年的劉玉玲，讓她對此分享「我覺得那部電影改變了我的身體化學反應，與我之前看過的任何電影都完全不同。那部電影的親密感讓我大受震撼，作為觀眾的我也深受影響，自己彷彿成為了電影的一部分。」

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因此，當劉玉玲接獲本片演出邀約時就相當震驚，表示「當我接到電話、得知史蒂芬索德柏想和我見面時，我幾乎要跌倒了。他對我的人生意義重大。我真的很好奇他希望我做什麼，不管他的要求是什麼，我都無法想像自己會拒絕他！」並且直呼：「這是美夢成真！」

▲劉玉玲、卡莉娜梁主演靈異電影《感應》。（圖／采昌國際多媒體提供）

《感應》跟其他靈異電影最別出心裁的不同之處，就是透過靈異第一視角，呈現出四人家庭當中，一連串匪夷所思的怪異事件，並從中帶出這個失和家庭的秘密。片中，飾演感應到靈異現象的女兒，由加拿大新銳女星卡莉娜梁演出。

從小四處搬家的卡莉娜梁，時常在各個新居中碰到靈異現象，她分享學生時期的經驗「我住的宿舍那裡絕對有靈體。我午睡醒來時，牆上會出現字跡，手機也從充電器裡被拔走…。」就連本片拍攝期間，她所入住的飯店也頻頻鬧鬼，像是鬧鐘突然響起、馬桶自動沖水、從無人的房間傳來敲牆聲，讓她餘悸猶存地表示「我有點被嚇壞了，因為在拍攝這部電影時，我住的飯店房間裡真的有鬼，非常符合本片主題，真的有東西存在在那裡！」與靈體共存的經歷，讓她對本次的角色相當有共鳴。

▲劉玉玲、卡莉娜梁主演靈異電影《感應》。（圖／采昌國際多媒體提供）



尤其本片獨特的靈異視角與沉浸式觀影體驗，也屢獲國際媒體盛讚。《好萊塢報導者》大讚「史蒂芬索德柏打造出一部令人緊張的鬼故事，在單一的場景中展現了魔力！」《衛報》表示「史蒂芬索德柏以獨特的風格和節奏執導了整部電影！」《紐約時報》則讚譽「激起你的好奇心並讓你不斷猜測！」值得觀眾進戲院，透過大銀幕一探究竟。



《感應》，劇情描述蕾貝卡（劉玉玲飾）和先生克里斯（克里斯蘇利文飾）帶著兒子泰勒（艾迪瑪黛飾演）和女兒克蘿伊（卡莉娜梁飾），一家四口搬進郊區一處新家。克蘿伊因為失去摯友而陷入悲傷，同時又常因為和哥哥不合引發爭執，加上媽媽對哥哥的偏愛，讓她感到無依無靠。

來到新家之後，克蘿伊默默感受到這個家中，似乎有股詭異的靈異力量存在，而這股力量從一開始就圍繞在她身邊，並逐漸轉移至影響整個家庭，讓這家人必須搞清楚，這股神秘力量究竟想要告訴他們什麼。