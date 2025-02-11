蔡尚樺過完年「滋潤現身春酒」！低胸解放超兇事業線：禮服很緊

記者潘慧中／綜合報導

蔡尚樺的主持功力備受肯定，結束了忙碌尾牙季後，近日開始主持春酒活動，但她坦言因為春節期間「過得很滋潤」，禮服變得很緊，只不過照片曝光後，粉絲仍直誇：「依然苗條！」

▲蔡尚樺主持春酒。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



蔡尚樺10日在社群網站透露，過年休假期間休息得很充分，不只追了劇、看了兩本好書，還偶爾健身跑步，但大部分的時間「嘴巴都沒停過」！

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▲蔡尚樺坦言過年大部分時間都在吃。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



如今開工後，蔡尚樺坦言要痛苦地想辦法減肥了，「可是嘴饞已經由奢入儉難」，完全管不住食慾和食量，「胃很大怎樣都吃得下，禮服很緊恐怕會塞不下。」

▲蔡尚樺坦承禮服變緊了。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



從蔡尚樺主持春酒的後台照中，可以看到她內搭一件黑色洋裝，低胸剪裁若隱若現出超兇事業線，搭配咖啡色長大衣，不但相當映襯她的膚色，也展現出超強氣場，完全看不出有變胖。

▲蔡尚樺看不出來有變胖。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



蔡尚樺IG全文：

春節過後迎來春酒季

整個過年充分休養生息過得很滋潤～

追完整部國色芳華

看了兩本好書「內在原力」「在關係變成傷害之前」

偶爾做做重量跑跑步

大部份的時間嘴巴都沒停過

所以我現在要痛苦的想辦法瘦身了！！！

可是嘴饞已經由奢入儉難

完全管不住食慾和食量怎麼辦啊啊啊～

#胃很大怎樣都吃得下

#禮服很緊恐怕會塞不下