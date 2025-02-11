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李杏認愛後首度放閃法白劉珞亦！　「已見家人」被問結婚全說了

記者黃庠棻／台北報導

女星李杏出道超過10年，演過《國際橋牌社》、《火神的眼淚》、《無罪推定》等戲劇，2021年曾以《茶金》獲得第57屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，演技備受肯定。2024年被拍到跟網紅「法白社群總監」劉珞亦在路上牽手，後來大方認愛。

▲▼李杏。（圖／翻攝自Instagram／lufuling）

▲李杏大方認愛劉珞亦。（圖／翻攝自Instagram／lufuling）

李杏今（11）日出席伊林娛樂開工，透露今年過年沒有去任何地方玩，把年假往後移，將在13號跟家人一起到紐西蘭、澳洲旅遊，不過家族旅遊剛好跟情人節撞到，被問及男友該如何給予驚喜，她才害羞地承認「好啦，他也會一起去」，坦言男友將跟家人一起出國。

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▲李杏男友劉珞亦。（圖／圖／翻攝自Instagram／royroyliuliu）

▲李杏男友劉珞亦。（圖／圖／翻攝自Instagram／royroyliuliu）

▲李杏大方認愛劉珞亦。（圖／翻攝自Instagram／royroyliuliu）

不僅如此，李杏表示這是自己第一次跟劉珞亦一起出國玩，對方跟自己的家人相處得還滿好的，不過一開始男友並沒有要同行，因為家族旅遊很早就規劃完，但她發現男友已經很久沒有放鬆，才開口邀約對方一起出遊，笑說「希望他可以好好放鬆一下」。

▲李杏查注音查到意外結果。（圖／翻攝自Instagram／lufuling）

▲李杏帶著男友跟家人一起出國。（圖／翻攝自Instagram／lufuling）

此外，李杏透露自己沒有被家人催婚，但個人喜歡「有約定的甜蜜感」，因此對於結婚有憧憬，不過強調不想要生小孩，男友已知道她的想法，目前兩人對婚姻還沒有共識，直言「男友是不想結婚的人，不過不影響兩人相處」，目前已經在一起超過半年，還不著急著定下來，唯一共識是「不想生小孩」。

▲▼李杏。（圖／翻攝自Instagram／lufuling）

▲李杏帶著男友跟家人一起出國。（圖／翻攝自Instagram／lufuling）

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