方文琳曬白髮自拍曝現況！　釣出陳美鳳留言揭「戴帽子背後原因」

記者顧齊祐／綜合報導

女星方文琳去年（2024）被診斷出罹患食道癌零期，並於社群發文記錄了發現、治療的過程，消息曝光後，震驚不少圈內好友及粉絲，所幸在手術過後，目前已無大礙。常在社群平台分享生活的她，近日曬出了一張白髮的自拍照，引來不少粉絲關心，連「最美歐巴桑」陳美鳳也到場留言關心，並透露自己經常戴帽子的原因。

▲方文琳去年（2024）被診斷出罹患食道癌零期。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）



方文琳昨（10）日在Facebook分享了張自拍照，畫面中，她戴著一副淡紫色眼鏡，穿上一件白色絨毛上衣，坐在窗戶旁邊，讓陽光照耀自己的半邊臉，對著鏡頭微笑，氣色相當良好。而值得注意的是，她的頭髮已經變白了許多，顯示出歲月的痕跡。

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▲方文琳曬出白髮自拍照。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）



方文琳也配文寫道「好幾個月沒染髮了，白髮、老花眼鏡，不工作的時候就這樣吧，接受自然就會自在」，並且介紹了自己的愛歌「王菲的這首（世界贈予我的），感動了我、也是每天必聽的，感謝所有的一切」。

▲陳美鳳留言曝自己常帶帽子的原因。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）



照片曝光後，立刻吸引不少粉絲關心，留言道「保持自然最美」、「健康第一，自然就是美」、「天然美是妳的本質」。就連女星陳美鳳也到場表示「美～白髮不多阿，我比較多，我出門都帶帽子因我不想常染頭髮」，方文琳也笑回「我也是，只要白髮冒出，出門就開始戴帽子，阿姐怎麼樣都是最美的」。